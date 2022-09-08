Минфин предложил провести «приватизацию» пенсионных накоплений граждан

В Минфине предложили передать пенсионные накопления граждан в их собственность, чтобы они могли инвестировать их по своему выбору, но при условии соблюдения определенных критериев. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию Минфина, подготовленную для правительственного совещания по развитию финансового рынка.

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Накопительная часть пенсии до 2014 года формировалась за счет 6-процентных отчислений из страхового тарифа в 22%. Ее можно было перевести в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для повышения доходности. В 2014 году вступил в силу мораторий на формирование таких сбережений, срок его действия продлен до 2024 года. Как пояснил изданию председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, под «приватизацией» подразумевается передача в собственность граждан сформированных таким образом накоплений.

Сейчас возможности обладателей накопительной части пенсии ограничены только переводом средств из одного НПФ в другой. По словам Аксакова, власти предлагают сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять им деньги под управлением ПФР или НПФ, либо инвестировать их самостоятельно по четко регламентированным критериям. Подробности пока неизвестны, но очевидно, что речь идет именно об инвестициях, право вывести средства, «как с депозита», не предполагается, подчеркнул Аксаков.

По данным Центробанка за I квартал, в НПФ «законсервировано» 4,5 трлн рублей пенсионных накоплений.