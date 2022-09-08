Мишустин отметил, что нефтегазовые доходы России выросли на 50% несмотря на ограничения

Все действия Запада, направленные на ограничение экспорта энергоносителей из России, привели к росту нефтегазовых доходов бюджета РФ почти на 50%.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме. «Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Также глава российского кабмина отметил, что расширение использования национальных валют в расчетах является частью работы по достижению финансового суверенитета России. «Хотя сам процесс дедолларизации уже давно начался, санкции лишь укрепили интерес к нему. У нас сейчас на Московской бирже торги идут в семи парах с валютами дружественных стран», — констатировал Мишустин. По его словам, если в январе-феврале среднедневной объем операций спот в таких денежных единицах составлял 1,7 млрд руб., то в июле-августе показатель уже превышал 60 млрд. «Расширяется доля расчетов в национальных валютах и на территории Евразийского экономического союза», — сказал премьер-министр.

Сокращение использования доллара Мишустин назвал долгосрочным трендом. «Значительное сокращение использования доллара — долгосрочный тренд. Он требует последовательной многолетней работы. По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчетов», — отметил глава российского правительства.

По данным Минфина РФ, фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам августа оказался на 85,9 млрд руб. больше прогнозного показателя (359,5 млрд руб.). В сентябре федеральный бюджет, по оценкам министерства, должен получить более 403 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.