Москва запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок Киеву зарубежного вооружения

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что РФ направила запрос на обсуждение 8 сентября в Совете Безопасности ООН ситуации, связанной с наличием иностранного вооружения на Украине.

Об этом пишет «Интерфакс».

Как заявил Небензя в ходе выступления на созванном по инициативе США и Албании заседании СБ ООН по украинскому кризису, Москва предложила «обсудить настоящие угрозы международному миру и безопасности, порожденные поставками иностранными государствами вооружений и продукции вооруженного назначения на Украину».

Постпред уточнил, что в качестве докладчика Россия желала бы видеть заместителя генсекретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, «а также представителей гражданского общества».

Сообщается, что соответствующий запрос направлен французскому председательству.

Ранее Василий Небензя заявил, что Москва сожалеет об отсутствии в докладе МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС указаний на источник обстрелов станции. Постпред подчеркнул, что «в нынешней ситуации крайне важно называть вещи своими именами».

Напомним, 6 сентября Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет по результатам миссии на Запорожскую атомную электростанцию, в котором призвало прекратить обстрелы ЗАЭС и ее окрестностей, при этом не уточнив, кто именно атакует атомный объект. Как отмечает российская сторона, у МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют украинские военные, которые наносят удары по ее территории в том числе с помощью зарубежной техники.

Украинские войска в ночь на 8 сентября выпустили 35 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Донецку, а также три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО, отмечает «РИА Новости». Также на Украине под такой калибр была разработана и выпущена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана».