Ограничения для 11 аэропортов России продлили до 16 сентября

Федеральное агентство воздушного транспорта решило продлить действие временного запрета на полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении Росавиации.

Российским авиакомпаниям по-прежнему рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — отмечают в ведомстве, призывая следить за изменениями в расписании работы аэропортов и перевозчиков на их официальных сайтах.

Запрет на полеты в 11 городов РФ был введен 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине. Ограничения продлевались с тех пор уже более 30 раз. В августе сообщалось, что правительство выделило 2,5 млрд руб. на поддержку неработающих аэропортов юга и центральной части России, для того чтобы они могли обеспечить содержание инфраструктуры и сохранить персонал.