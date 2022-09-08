После смерти Елизаветы II новым британским монархом стал Карл III

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет, сообщил Букингемский дворец. Новым монархом Соединенного Королевства стал ее сын, 73-летний принц Уэльский Чарльз. Канцелярия британского короля подтвердила, что он взял имя Карл III, о чем ранее заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

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«Королева мирно скончалась в замке Балморал [Шотландия] сегодня во второй половине дня», — говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца.

Принц Уэльский Чарльз был в очереди на престол семь десятилетий. Ожидается, что он проведет ночь в Балморале и вернется в Лондон утром. 9 сентября в 10:00 (12:00 мск) его должны официально провозгласить королем.

«Сегодня корона переходит, как она делала на протяжении более тысячи лет, нашему новому монарху, нашему новому главе государства Его Величеству королю Карлу III», — сказала Лиз Трасс во время выступления перед нацией в связи со смертью Елизаветы II.

Позднее канцелярия британского короля подтвердила, что он взял имя Карл III.

В Великобритании и более чем 50 странах британского содружества начался 10-дневный траур, который продолжится до похорон королевы. По всей стране, в соответствии с протоколом, приспущены государственные флаги, сообщает Sky News.