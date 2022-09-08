Правительство меняет валютный курс

Основной альтернативой «ставшим токсичными» евро и доллару Минфин считает китайский юань. Кроме того, российские банки также присматриваются к дирхаму Объединенных Арабских Эмиратов и ряду других валют. Об этом заявил сегодня заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

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Токсичные доллар и евро

«Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае по отношению к курсу доллара. Но юань — не единственная валюта, которая рассматривается. Рассматриваются и дирхам (валюта ОАЭ), и ряд других валют более мелких рынков», — приводит слова Алексея Моисеева РБК.

По всей видимости, говоря о «более мелких рынках», замминистра имел в виду такие страны как Индия и Турция. Как ранее отмечал Банк России в проекте доклада об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы, Минфин прорабатывает в рамках нового бюджетного правила возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет валют дружественных стран, в частности — юаней, рупий, турецких лир.

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По словам Алексея Моисеева, иностранная валюта для распространения ее в обороте нашей страны должна обладать курсовой стабильностью и ликвидностью. Также не должно быть заградительного валютного контроля в стране-эмитенте валюты. Замминистра также отметил, что для ввода новых валют сама экономика стран, чью валюту планируется использовать, должна быть достаточно крупной.

По его мнению, доллар России больше «не нужен». «Если мы посмотрим, те же самые рупии, возможность их использования очень ограничена из-за достаточно жесткого валютного контроля внутри Индии. Там есть достаточно серьезные ограничения в отношении того, что с этой валютой можно делать. В Китае тоже есть существенные валютные ограничения. Но они не так препятствуют использованию валюты», — отметил Алексей Моисеев.

Для того чтобы юань и дирхам стали реальными альтернативами доллару и евро для российского потребителя, должно быть выполнено несколько условий, рассказал «Эксперту» сооснователь Aravana MFO Сергей Усков. Первое —это рост ликвидности в валютных парах на рынке. Второе — возможность тратить эти валюты. Третье — инвестиционная привлекательность экзотических валют должны быть выше, чем у привычного доллара и внезапно токсичного евро.

Понятно, почему разворачивается правительственный курс: РФ следует стратегии дедолларизации в соответствии с политическими решениями, указал аналитик. Но экономические и финансовые приоритеты так быстро не заместить. Согласно оптимистичным прогнозам, потребуются десятилетия и ультрамягкое законодательство, чтобы юань и дирхам стали привычнее доллара.

Золото лучше юаней и дирхамов

Между тем, Россия продолжает зарабатывать деньги, даже в условиях жесточайших санкций со стороны западных экономик. Соответственно, как отметил в комментарии «Эксперту» ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, появляются излишки, которые Минфин предпочитает складывать в подушку будущей безопасности. Однако выбор объектов вложений резко сократился на фоне заморозки валютных резервов в евро, долларах, фунтах, иенах и швейцарских франках. То есть из корзины МВФ остаётся один лишь юань, на который финансовое ведомство намерено сделать акцент.

Формирование резервов на основе валют дружественных стран — это заведомое снижение их качества и долгосрочной ценности, уверен эксперт. Если речь идёт о юане, или, к примеру, арабских валютах, то это покупка активов с определённой привязкой к доллару. И если юань привязан более или менее мягко, то вот дирхамы ОАЭ имеют жёсткую привязку к доллару. Впрочем, в краткосрочной перспективе создание резервов в этих валютах все-таки является вполне разумным шагом. Тем более, если речь идёт о незначительных объёмах, которые могут покрыть несколько месяцев российского импорта.

Если же нацеливаться на восстановление прежних резервов, составлявших около 600 млрд долларов, то подобные суммы можно сформировать лишь из юаней благодаря размеру экономики КНР. Прочие валюты для таких целей не подходят. Они могут сформировать лишь незначительную часть государственных накоплений, пояснил Андрей Кочетков. Валюты других развивающихся стран со слабой финансовой системой вовсе не стоит рассматривать, так как они подвержены постоянному ослаблению и прочим финансовым рискам.

В остальном стоит пересмотреть роль валютных резервов, заявил аналитик. Если речь идёт об обеспечении торговых операций, то объём необходимых средств можно просчитать и ограничить разумными рамками. К примеру, в 2021 году импорт РФ составил 293,4 млрд долларов. Такой объём полностью покрывается текущими резервами РФ. При этом сложно представить ситуацию, когда экспорт России полностью остановится. То есть реальное покрытие импорта превышает срок в один год. Вероятно, что такого объёма вполне достаточно, и дальнейшее активное наращивание уже не имеет смысла.

Впрочем, в заявлениях представителей Минфина постоянно звучит вторичная задача сдерживания укрепления рубля. То есть ведомство преднамеренно готово к изъятию дополнительных доходов экономики с целью снижения ценности национальной валюты, а через это —покупательской способности граждан, полагает Андрей Кочетков.

Между тем, текущие дополнительные доходы требуются экономике, которая находится в состоянии внешнего санкционного давления. То есть текущее состояние можно назвать необходимым условием для применения валютных накоплений. Соответственно, вложение средств в производства, которые замещают импорт, это другой способ создания резервов. К тому же они полностью безопасны в геополитическом плане.

Для всего остального существует золото и его аналоги, указал эксперт. Данный металл признаётся подавляющим большинством стран в качестве монетарного актива. Отсутствуют лишь технологии и системные решения, которые позволяют широко использовать золото в международной торговле. Однако создать такие механизмы достаточно просто. И данный процесс не будет долгим.

Золото учитывается в резервах основных торговых партнёров. Экономические контрагенты оплачивают контракты в национальных валютах, которые конвертируются в золото, а затем в национальную валюту другого контрагента. То есть металл заменяет в экономических расчётах доллар и становится объектом временного и постоянного размещения денег. Тем самым решается вопрос основы для резервов, а также устойчивость этих резервов на длительную перспективу, заметил Андрей Кочетков.

Поэтому можно приветствовать изобретательность Минфина РФ по поиску альтернатив фиатным валютам США и еврозоны, но предпочтительней развивать более независимые инструменты, чем вкладываться в прокси доллары и евро с меньшим качеством, чем у основных валют, заключил эксперт.