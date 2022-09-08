«Роснефть» выпустит облигации в юанях в объеме не менее 10 млрд

Компания «Роснефть» планирует 13 сентября собрать заявки на облигации в юанях на сумму не менее 10 млрд юаней.

Как сообщает ТАСС, к размещению планируются облигации серии 002Р-12 на два года со сроком обращения десять лет. Предварительная дата размещения — 20 сентября, купонный период — 182 дня, номинальная стоимость — 1 000 юаней. Предварительная дата размещения намечена на 20 сентября.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут произведены в юанях, возможны также расчеты в рублях в безналичном порядке по запросу инвестора либо решению эмитента.

Организаторами размещения выступают ВБРР, Газпромбанк, БК «Регион», МКБ, соорганизаторами являются банк «Зенит», банк ДОМ.РФ, РСХБ и «Велес».

«Таргетируем этот объем с пометкой "не менее", то есть компания готова взять с рынка больший объем. Срочность выпуска — два года. Сделка состоится на следующей неделе», — цитирует РБК замначальника департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексея Оферкина, который рассказал о планах «Роснефти» в ходе своего выступления на Московском финансовом форуме.

По словам финансового аналитика УК «Открытие» Олега Федоровича, в нефтяной компании рассчитывают, что облигации в юанях будут пользоваться гарантированным спросом, поскольку значительную долю продукции компания экспортирует в Китай. «Прошедшие выпуски показали наличие спроса на такие продукты у российских участников спроса. Ставки по выпущенным облигациям должны быть интересны российским заемщикам. Особенно они будут интересны компаниям, имеющим выручку в юанях», — сказал Федорович.

Валерий Андрианов из аналитического центра «ИнфоТЭК» считает, что большой заявленный объем размещения бондов в юанях «Роснефти» сделает выпуск облигаций достаточно ликвидным на бирже и приведет к повышенному интересу не только со стороны институциональных инвесторов, но и со стороны розничных. «Сам факт появления в этой нише еще одной компании, а тем более такой финансово стабильной, обеспеченной внушительным портфелем проектов, как "Роснефть" — это позитивный сигнал для всего российского рынка бумаг», — подчеркнул эксперт.



Первой компанией, которая разместила бонды в юанях на российском внутреннем рынке, стал РУСАЛ. Биржевые облигации серий БО-05 и БО-06 были зарегистрированы Московской биржей 15 июля 2022 года, торги начались 3 августа. Затем юаневые облигации на российском рынке разместил «Полюс».

Ранее о планах выпустить в ближайшие месяцы облигации в юанях заявил в рамках Восточного экономического форума первый зампред Сбербанка Александр Ведяхи. По его словам, общий объем выпуска Сбером облигаций до конца года может составить в рублевом эквиваленте до 6 млрд руб. По словам аналитиков, также о планах разместить облигации в юанях на российском рынке в объеме до 2 млрд заявил «Металлоинвест».