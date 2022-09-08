Cуд в Швейцарии приостановил процедуру банкротства оператора «Северного потока — 2» до января

Швейцарский суд продлил мораторий на банкротство оператора газопровода «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 AG — еще на четыре месяца, на этот раз до 10 января 2023 года.

Как сообщается в торговом бюллетене Швейцарии, решение суда кантона Цуг вступит в силу 10 сентября.

«Заявителю предоставлено продление временного моратория на выплаты кредиторам», — указывается в сообщении.

Временным управляющим остается компания Transliq AG.

Морской трубопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская», расположенной в Кингисеппском районе Ленинградской области, до балтийского побережья Германии. Строительство магистрали завершилось 10 сентября прошлого года. После начала спецоперации на Украине Берлин заморозил процесс сертификации газопровода, в отношении Nord Stream 2 AG были введены американские санкции. В марте сообщалось, что компания уволила весь свой персонал — около 140 человек — в Цуге и намерена подать заявление о банкротстве, а в мае стало известно, что суд в Швейцарии приостановил банкротство оператора «Северного потока — 2».

Обе нитки магистрали заполнены газом и полностью готовы к введению в эксплуатацию. Накануне, 7 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова запустить прокачку газа по трубопроводу. «Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим "Северный поток — 2"», — сказал глава государства, выступая на Восточном экономическом форуме. По его словам, Россия готова запустить газопровод хоть завтра, но ей не дают этого сделать.