Сила иены в ее слабости

Впервые почти за четверть века иена упала ниже 140 за доллар. По мнению Bloomberg, главным образом это произошло потому, что Банк Японии удерживает процентные ставки на минимальном уровне, в то время как Федеральная резервная система США и другие центральные банки проводят масштабные повышения ставок.

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Рост цен в Японии намного ниже, чем в США. И Банк Японии считает, что ему нужно сделать больше, чтобы закрепить тенденцию к инфляции после долгих лет дефляции.

Нынешнее — можно сказать, историческое падение иены принесло как пользу, так и вред японской экономике, предприятиям и потребителям.При этом сила ее падения вызывает вопрос о том, нужно ли властям его сдерживать с помощью валютных интервенций, или ситуация не критична?

При этом падение иены по отношению к доллару является слишком быстрым и односторонним, в связи с чем вызывает множество вопросов и опасений. Об этом заявил министр финансов Японии Сунити Сузуки. «Мы должны продолжать уделять пристальное внимание продолжению падения иены», — сказал он журналистам в связи с тем, что впервые за 24 года курс доллара на торгах в Токио достиг отметки в 143,5 иены.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что он «обеспокоен быстрыми и односторонними движениями» на валютном рынке. «Мы предпримем необходимые шаги, если такие движения продолжатся»,— добавил Мацуно.

Между тем глава Банка Японии Харухико Курода неоднократно заявлял, что еще слишком рано прекращать смягчение денежно-кредитной политики, поскольку длительная борьба с дефляцией еще не закончилась. Инфляция поднялась выше цели Банка Японии в 2%, но ЦБ заявил, что тенденция не является устойчивой, и ожидает, что инфляция упадет ниже целевого уровня в течение года, начиная с апреля 2023года. Курода настаивает на том, что для обеспечения стабильной инфляции необходим более сильный рост заработной платы. Он выразил обеспокоенность по поводу резкого ослабления иены, но дал понять, что валюта не заставит Банк Японии изменить политику.

Как правило, слабая иена помогает крупным японским компаниям, потому что она повышает стоимость репатриированной зарубежной прибыли.Отчасти благодаря падению иены корпоративные прибыли Японии выросли до самого высокого уровня с 1954 года.Слабая валюта также может помочь въездному туризму, повышая покупательную способность путешественников из-за рубежа, но Япония пока не извлекает из этого выгоды из-за пандемического пограничного контроля.

С другой стороны, слабая иена удорожает импорт энергоносителей и продуктов питания, что ударяет по потребителям, чьи зарплаты не успевают за ростом стоимости жизни.Их растущее беспокойство ослабило общественную поддержку премьер-министра Фумио Кисиды.В ответ последний увеличил государственные расходы, чтобы компенсировать влияние более высоких цен на экономику и кошельки избирателей.Это отличает Японию от других крупных экономик, которые сосредоточились на денежно-кредитной политике по сдерживанию темпов инфляции.

Ожидается, что при постоянной поддержке со стороны правительства Харухико Курода сохранит процентные ставки без изменений до истечения срока его полномочий в апреле, даже если иена продолжит слабеть.Будет ли падать иена и дальше, зависит от того, насколько высоко ФРС поднимет свои ставки.Падение иены может прекратиться, как только инвесторы закончат прогнозировать повышение ставок ФРС или США впадут в рецессию, что ослабит доллар.

Своя дорога только у рубля

Де-факто с иеной не происходит вообще ничего неожиданного, она планомерно ослабевает к доллару, как и все другие мировые валюты, из-за энергетического кризиса и рецессии, указывает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Разница есть разве что в том, что у японской валюты это происходит несколько более интенсивно, чем у евро или юаня. За эту неделю доллар подорожал к иене на 2,6% и потихоньку тестирует важный порог в 145 иен за доллар, который, судя по техническому анализу, будет преодолен уже в сентябре.

На утро четверга в Москве иена отошла от минимумов среды в 145 за доллар и вернулась в район 143,5-144, отмечает эксперт. Но, по его словам, в реальности это совсем ничего не значит — никакой смены тренда здесь не предвидится, так как японским властям выгодна и еще более высокая инфляция, и низкий курс местной валюты, чтобы сделать товары, производимые в Японии чуть более конкурентоспособными в плане ценовой политики на мировом рынке. Так что, полагает Николай Вавилов, до конца дня иена может вернуться к тестированию 145 за доллар с возможным пробоем этой отметки.

Фундаментально сейчас у всех валют, кроме рубля, который живет отдельной жизнью, есть одна дорога, считает аналитик. Это дешеветь к доллару и дальше, поскольку в кризисные времена инвесторы предпочитают хранить деньги именно в американской валюте, несмотря на рекордную за 40 лет инфляцию в США.

Иена вновь обновит минимумы, а возможна и коррекция

Поэтому к концу месяца, по оценке Николая Вавилова, можно прогнозировать выход иены на 147-148 за доллар с небольшими откатами на 141-142 единицы. Но чем сильнее будет индекс доллара, который сейчас находится на 20-летних максимумах и не планирует останавливаться, тем быстрее будут ослабевать другие валюты. Так что можно точно сказать, что иена к концу сентября обновит свои минимумы от августа 1998 года, когда весь азиатский рынок поразил сильнейший кризис.

Ближайшее сопротивление у пары USD/JPY находится на 32-летней вершине 147,7, и если Банк Японии не перейдет к ужесточению монетарной политики, этот уровень может быть пробит в среднесрочной перспективе, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По мнению эксперта, на краткосрочном горизонте возможно коррекционное укрепление иены, которое уже началось вчера на фоне отката индекса доллара от 20-летнего максимума. Ближайшей целью такого движения пары USD/JPY может стать область 125,8 —126,4. Тем более, что сегодняшние данные по ВВП Японии за второй квартал оказались значительно лучше ожиданий. А это может подтолкнуть центробанк страны к более жесткой риторике.