Силуанов поспорил с Кудриным по поводу «главной слабости российской экономики»

Зависимость российской экономики от энергоресурсов все еще остается ее главной слабостью, заявил в ходе Московского финансового форума глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Однако министр финансов Антон Силуанов с ним не согласился, назвав ее «нашей силой», передает агентство «Прайм».

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«Самая большая слабость нашей экономики — это зависимость от углеводородов. С этим связана низкая эффективность многих институтов», — сообщил Кудрин.

Министр финансов заявил, что поспорил бы с этим утверждением, отметив, что «это наша сила тоже». По словам Силуанова, российский нефтегазовый сектор отличается высокой технологичностью и большим объемом инвестиций, которые «дорогого стоят». На призыв Кудрина научиться работать с зависимостью России от углеводородов, Силуанов заявил, что необходимо «просто разумно подходить к тратам».

Выступая на форуме, Алексей Кудрин также обратил внимание на то, что в российской экономике объем сбережений стабильно превышает объемы инвестиций. И такую ситуацию, по его мнению, тоже нужно менять.

«В России сбережения существенно превышают те инвестиции, которые мы осуществляем. Примерно на 1,4-1,5% ВВП. То есть у нас внутренних ресурсов больше, чем мы инвестируем. Часть уходит в отток, часть в резервы. Такая зависимость сохраняется много лет, но ее необходимо менять. Мы должны создать механизм доверия к инвестициям в нашу экономику», — заявил Кудрин.

В пример он привел Китай, где доля инвестиции в ВВП достигает 40% и обеспечена в основном собственными сбережениям. При этом в России, по данным главы Счетной палаты, доля инвестиции составляет только 21-23% ВВП.

