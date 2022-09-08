СПБ Биржа отсрочила выплаты по иностранным акциям

Дивидендные выплаты по незаблокированным ценным бумагам США планируется довести до инвесторов в сентябре-октябре, сообщил глава СПБ Биржи Роман Горюнов на Московском финансовом форуме. Ранее площадка, специализирующаяся на иностранных активах, планировала провести такие выплаты в августе, передает РБК.

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«Там есть технические проблемы, которые нам надо решить, я думаю, в ближайшие недели. Сентябрь-октябрь, наверное», — ответил Горюнов на вопрос о сроках выплаты.

Горюнов в июле уже рассказывал о необходимости технической доработки, которая подразумевает отделение на заблокированный (неторговый) раздел тех иностранных бумаг, обращающихся на СПБ Бирже, торги по которым были ограничены майским решением ЦБ. Он уточнил, что выплаты дивидендов будут проведены не по всем бумагам, а только тем, что поступили после решения Банка России о блокировке, то есть после 30 мая.

Регулятор ограничил на СПБ Бирже торги иностранными ценными бумагами, которые заблокировали иностранные депозитарии, с конца мая. По оценке торговой площадки, ограничения коснулись примерно 14% бумаг.

На фоне сообщения о возможных сроках выплаты дивидендов, акции СПБ Биржи взлетели почти на 10% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов — до ₽175,3 за бумагу по состоянию на 18:41 мск.

