США пытаются присоединить Индию и Китай к ограничениям цен на российскую нефть

Соединенные Штаты решили воспользоваться в энергетической войне, которую они с Европой развязали против России, примером… России. Ни для кого не секрет, что благодаря Китаю и особенно Индии, которая очень резко увеличила в этом году импорт нефти из России, Москве удалось смягчить действие западных санкций. Главным источником поступлений в российскую казну по-прежнему остаются углеводороды и, в первую очередь, нефть. Причем, львиная доля российских нефтедоходов, несмотря на общее снижение экспорта выросших в этом году благодаря высоким ценам, приходится именно на Нью-Дели и Пекин.

Запад во главе со США постоянно ищут способы ограничить если не продажи российской нефти, то хотя бы доходы от нее, поступающие в российский бюджет. Последним стал предложенный Джанет Йеллен потолок цен на нефть из России. На днях G7 в целом утвердила план, по которому неприсоединившиеся к санкциям страны могут покупать у России нефть, но по ценам, не превышающим определенный уровень, установленный, естественно, в Вашингтоне и Брюсселе. План сомнительный. Он может стать эффективным лишь в случае присоединения к нему как можно большего количества развивающихся стран и, главным образом, конечно, Индии с Китаем. Поскольку же ни Нью-Дели, ни тем более Пекин пока не собираются присоединиться к ограничениям цен на российскую нефть Вашингтон всячески уговаривает их это сделать. Индия, имеющая довольно неплохие отношения с США, выглядит в этом плане перспективнее Китая. У Поднебесной к торгово-экономическим противоречиям с США недавно присоединился еще и Тайвань. В понедельник, 5 сентября, Китай в очередной раз резко осудил западные ограничения. Индия же выразила готовность рассмотреть план, но заранее заявила, что не испытывает никаких моральных или иных обязательств присоединяться к нему.