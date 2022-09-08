ЦБ изменил правила выдачи наличных с валютных счетов физлиц

Регулятор разрешил банкам выдавать клиентам наличные с валютных счетов и вкладов, зачисленные с 9 сентября, в рублях по своему курсу. Предыдущие полгода действовало правило, что выдаваемая банками сумма не могла быть меньше, чем рассчитанная по официальному курсу ЦБ на день выплаты. Уточнение регулятора опубликовано в его официальном Telegram-канале.

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«Выдача наличных средств, зачисленных на валютный счет или вклад в банке с 00.00 мск 9 сентября 2022 года, будет проводиться в рублях по курсу банка. При этом по-прежнему валюта, зачисленная с 9 марта до 9 сентября 2022 года выдается в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты», — сообщили в ЦБ.

Кроме того, Совет директоров Банка России принял решение о продлении до 9 марта 2023 года запрета для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов. Также полгода будет действовать запрет и на комиссии за конвертацию валют в доллары США и евро, если конвертация проводится для дальнейшей выдачи средств. Регулятор уточнил, что запрет на комиссию был введен в марте текущего года со сроком действия до 9 сентября.

«Ранее Банк России продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физических лиц. Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет 10 тыс. долларов США или эквивалент этой суммы в евро. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета», — напомнили в ЦБ.

