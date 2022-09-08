Цены на газ в Европе обвалились на фоне возможной интервенции властей на рынках

Европейские политики сейчас активно обсуждают дальнейшие действия на газовом рынке в борьбе с энергетическим кризисом, который судя по всему затянется надолго и будет еще долго угрожать как европейской, так и глобальной экономике.

Главные газовые фьючерсы упали на 8,3% и опустились ниже 200 евро за мегаватт-час впервые с начала августа. Рынки отреагировали на встречу министров энергетики европейских стран 9 сентября, на которой будут обсуждаться интервенция на рынках и помощь оказавшимся в крайне тяжелом положении энергетическим компаниям. Кроме этого, состоится крайне важное обсуждение идеи установить потолок цен на трубный и, возможно, сжиженный газ из России по примеру ограничений на российскую нефть, на днях принятых на встрече G7.

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Европа готовится к зиме. Европейские хранилища наполнены газом на 82,5%. Работа по их наполнению проходит с опережением графика и продолжится и в октябре. Скорее всего, поставленные цели будут выполнены к началу отопительного сезона, но газа все равно едва ли хватит на всю зиму. К тому же за него уже пришлось заплатить дорогую цену - на 50 млрд евро больше, чем в прошлом году.

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«К счастью, хранилища к этой зиме достаточно наполнены и продолжают активно наполняться,- приводит Bloomberg слова финансового директора американского экспортера сжиженного газа Анатоля Фейгина.- Очень много, конечно, будет зависеть от погоды, но мы сохраняем оптимизм и надеемся, что у нас будет достаточно вариантов и решений (возникающих проблем)».

Тем не менее, по словам Фейгина, понадобится регулирование спроса на газ, без которого бороться с кризисом будет крайне трудно.

Сейчас всеобщее внимание на континенте уделено предстоящей зиме. Очевидно, Европе вновь потребуются наполненные хранилища. Причем, в этом году зимовать придется при вполне возможном в отличие от прошлого года полном отсутствии поставок газа из России.

Не стоит забывать и о скрытой угрозе со стороны Китая. Сейчас в этой стране, ставшей главным мировым импортером СПГ в прошлом нем, довольно низкий (по крайней мере, для Китая) спрос на газ из-за снижения деловой активности в результате пандемии. Однако к зиме пандемия может отступить. Китайские трейдеры вернутся на спотовый рынок и с удвоенной энергией вновь начнут покупать СПГ, осложняя положение Европы.

«Остановка работы газопровода «Северный поток 1» на неопределенное время структурно ухудшила для Европы ситуацию с поставками газа,- объясняет в аналитической записке обстановку на европейском газовом рынке аналитик Bloomberg Intelligence Патрисио Альварес.- При этом цены будут оставаться значительно выше средних за пять последних лет».

Голландские фьючерсы на газ с поставкой в ближайшем месяце снизились в Амстердаме в 9.43 по местному времени на 5,1% (203 евро за МВт-час). Они, кстати, снижаются третью сессию подряд.

Снижение британского эквивалента оказалось не таким сильным и составило 1,4%. Цены на электроэнергию с поставкой в следующем году в Германии снизились на 1,2%, цена МВт-час составила 515 евро.