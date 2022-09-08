В Москве наградили победителей национальной премии в области финансов и экономики «ФИНКОР»

В столице подвели итоги первой Национальной премии в области журналистики по направлениям экономика и финансы - «ФИНКОР». Среди 200 работ из 94 российских редакций определили девять победителей. Церемония награждения прошла на VI Московском финансовом форуме в четверг, 8 сентября.

«Финансы и экономика – это одни из самых сложных тем для освещения. Мы с коллегами из Минфина считаем, что у работников СМИ в этой области должен быть свой профессиональный праздник, когда они получают заслуженное признание и награды. Это первая премия «ФИНКОР», и мы очень надеемся, что она станет ежегодной», – подчеркнула заместитель начальника управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова.

Премия организовали по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы совместно с Министерством финансов РФ. Мероприятие призвано не только отметить работу журналистов, но и выявить лучшие практики в отрасли, чтобы показать пример качественного изложения экономической и финансовой информации.

«Сегодня мы отмечаем День финансиста и 220 лет с момента образования нашего министерства. Но это праздник не только для сотрудников финансовой отрасли, но и в том числе для вас – журналистов, которые помогают рассказывать о нашей работе. В 1862 году впервые был опубликован бюджет Российской империи. Мы благодарны журналистам за их ежедневную работу, за умение просто говорить о сложных вещах, заниматься фактчекингом, правильно расставлять акценты», - отметила директор департамента информационно-аналитической деятельности Минфина России Ирина Кашунина.

Награды по направлению экономика награды получили: Инна Деготькова из РБК за статью «Дружбль как замена доллару» (номинация «Газеты и журналы»); Телепередача «Рынки. Разбор», которая выходит на канале «РБК Инвестиции» (номинация «Телевидение»); Ольга Кадникова из «Радио России Кузбасс» за радиоэфир «Подножка для микрофинансовых» (номинация «Радио и подкасты»); Анна Орел из информационного агентства ТАСС за материал «Об экономике Москвы, местном бизнесе и рынке труда» (номинация «Интернет-СМИ»).

По направлению финансы победителями стали: Любовь Романова из газеты «Ведомости» за статью «Минфин констатировал погружение мировой экономики в стагфляцию»; Алина Максимова за видео-материал «Налоговый вычет в 2022 году» на телеканале «Вместе-РФ»; Екатерина Ушакова-Резвых за радиопередачу «Финансовая грамотность от «А» до «Я» на радиостанции «Липецк FM»; Дмитрий Алексеев из онлайн-издания газеты «Известия» за статью «Из тени к свету: готов ли бизнес к новой волне амнистии капиталов».

Также Светлана Орлик из МИА «Россия сегодня» получила награду по направлению финансы в специальной номинации «Повышая финансовую грамотность» за материал «Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор». А Галина Назарова удостоилась премии в спецноминации «Экономика жизни» за материал «Как я открыла свою франшизу домашних кондитерских» в «Тинькофф-журнал».