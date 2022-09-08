В Москве создали промышленного робота-сортировщика для работы в паре с человеком

Московское научно-производственное объединение (НПО) «Андроидная техника» разработало промышленного робота, который умеет перекладывать товары и сортировать продукцию, а также владеет техническим зрением, за счет чего может работать в паре с человеком. Об этом сообщил 8 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Обычно промышленные роботы, используемые на предприятиях, вращают манипуляторами автономно, поэтому их огораживают для безопасности сотрудников. А вот коллабортивные роботы могут трудиться рядом с людьми: они оснащены системой технического зрения, за счет чего «видят» человека.

«Отрасль активно развивается. Так, специалисты одного из столичных научно-производственных объединений разработали промышленного робота для автоматизации циклических производственных процессов. Он безопасен для человека и может взаимодействовать с ним в пределах единого рабочего пространства: например, перекладывать товар или сортировать продукцию», – рассказал Владислав Овчинский.

По его словам, большая часть комплектующих нового робота отечественного производства, что значительно упрощает процесс его сервисного обслуживания. А цена примерно на 20% ниже иностранных аналогов.

Робота назвали CR5. Его уже включили в реестр «Банка технологий», добавил глава департамента. Напомним, на этом ресурсе представлены новейшие технологические решения российских производителей, которые можно применять на производствах.

Как уточнил руководитель проекта «Банк технологий» Евгений Аликанов, новый робот оснащен специальной конструкцией с возможностью комбинировать захватные модули для выполнения узконаправленных задач. Это позволяет снизить затраты на покупку допоборудования, его настройку и программирование производственных цепочек, а также быстро начать производить новую продукцию. «Важно, что смонтировать робота можно менее чем за четыре часа, а за счет отметил он.

Сегодня предприниматели Москвы уже используют роботов, которые доставляют почту, подсчитывают товар или собирают урожай. Новый коллаборативный робот НПО «Андроидная техника» сможет перекладывать товар, контролировать его качество, упаковывать и штабелировать детали и изделия, собирать и сортировать пищевые продукты. Кроме этого, он предназначен для обслуживания станков, лабораторных испытаний, склеивания и сварки, а также выполнения разных операций на кондитерских конвейерах, шоколадных фабриках и предприятиях бытовой химии.