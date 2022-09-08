S&P 500: медведи ждут Джерома Пауэлла

В последнее время фондовый рынок США живет буквально от одного выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла до другого. Но если после его речи 26 августа акции падали с небольшими перерывами вплоть до вчерашнего дня, то итогом пресс-конференции 27 июля, напротив, стал разгон «медвежьего ралли». В тот день подняли ставку, да и Джером Пауэлл говорил об ужесточении политики. Но рынок хотел услышать в «ястребиной» речи что-то «голубиное» – и ему удалось.
Это не было каким-то исключением из правил: в этом году после всех четырех подъемов ставки, за которыми следовали выступления председателя ФРС, случался рост акций. Такая традиция уже начала выводить из себя чиновников регулятора. Не случайно, когда в августе Джерому Пауэллу все же удалось обвалить рынок, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари громко объявил, что «действительно рад».
Рост фондового рынка в стране, домохозяйствам которой еще в начале года принадлежало ценных бумаг примерно на $60 трлн, смягчает финансовые условия. А ФРС в борьбе с инфляцией нужно их ужесточение. Особенно заинтересована она в снижении акций – на них приходится более двух третей вложений американцев в ценные бумаги. И «ястребиные» заявления Федрезерва три недели подряд успешно распугивали быков. Но вчера вышла громкая осечка.
Вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард, как и предыдущие ораторы, подтвердила, что регулятор сделает все возможное, чтобы подавить инфляцию. Но в этом «ястребином» выступлении она упомянула и риски зайти слишком далеко с ужесточением политики. И рынок, как ранее это уже бывало с Джеромом Пауэллом, сосредоточился именно на этом пункте ее выступления.
Рост индексов, уже находившихся в плюсе после провала очередной попытки преодолеть уровень поддержки в районе 3900 пунктов по S&P 500, ускорился. И этот день в результате оказался для рынка лучшим почти за месяц – с 10 августа, когда вовсю шло «медвежье ралли», а «ястребиные» заявления чиновников точно также игнорировались.
Dow Jones Industrial Average подскочил на 1,4%, S&P 500 – на 1,83%, а Nasdaq Composite – на 2,14%. Последний тем самым прервал редчайшую серию из семи дней падения подряд. Доходность 10-летних U.S. Treasury упала с достигнутых ранее трехмесячных максимумов (3,361%) до 3,252%.
В этих движениях активно участвовали медведи, покрывавшие «шорты». Ведь сегодня еще до открытия торгов в США Джерому Пауэллу предстоит новое выступление. И хотя в прошлый раз он очень помог игре на понижение, случайно устраивать ралли председателю ФРС тоже удавалось. Да и рынок уже показал свой настрой реакцией на речь вице-председателя.
Так что, как и перед августовским выступлением председателя ФРС, медведи предпочли снизить взятые на себя риски, зафиксировав прибыль от предыдущего движения вниз. Отслеживаемая Goldman Sachs корзина акций с наибольшей долей «шортов» подскочила на 4,4%, более чем втрое превысив вчерашний результат Dow Jones Industrial Average.
Но для игроков на повышение это не такая хорошая ситуация, как может показаться. Удастся ли и на этот раз Джерому Пауэллу привести быков в настоящий ужас – кто знает. Но хорошую попытку он сделать вполне способен. А в августе именно расширившиеся после покрытия «шортов» возможности медведей по наращиванию коротких позиций придали обвалу акций особое ускорение.