S&P 500: медведи ждут Джерома Пауэлла

В последнее время фондовый рынок США живет буквально от одного выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла до другого. Но если после его речи 26 августа акции падали с небольшими перерывами вплоть до вчерашнего дня, то итогом пресс-конференции 27 июля, напротив, стал разгон «медвежьего ралли». В тот день подняли ставку, да и Джером Пауэлл говорил об ужесточении политики. Но рынок хотел услышать в «ястребиной» речи что-то «голубиное» – и ему удалось.

Это не было каким-то исключением из правил: в этом году после всех четырех подъемов ставки, за которыми следовали выступления председателя ФРС, случался рост акций. Такая традиция уже начала выводить из себя чиновников регулятора. Не случайно, когда в августе Джерому Пауэллу все же удалось обвалить рынок, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари громко объявил, что «действительно рад».

Рост фондового рынка в стране, домохозяйствам которой еще в начале года принадлежало ценных бумаг примерно на $60 трлн, смягчает финансовые условия. А ФРС в борьбе с инфляцией нужно их ужесточение. Особенно заинтересована она в снижении акций – на них приходится более двух третей вложений американцев в ценные бумаги. И «ястребиные» заявления Федрезерва три недели подряд успешно распугивали быков. Но вчера вышла громкая осечка.