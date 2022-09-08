В РФ вступил в силу запрет на регистрацию микродолей площадью менее шести квадратных метров

В России начал действовать закон, устанавливающий предельно допустимый минимальный размер доли граждан в праве на жилое помещение.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление Росреестра, в частности, теперь запрещается делить жилье, если в результате на одного человека придется меньше 6 кв. м. В случае, если доля в праве на жилплощадь не соответствует этому параметру, государственный регистратор направит письменный отказ.

Уточняется, что отмена микродолей не распространяется на наследство, материнский капитал и приватизацию.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении размера микродоли собственника в квартире до 6 кв. м общей площади. Согласно документу, суд в том числе получил право изменять соотношение доли супругов в общем имуществе, если один из них совершал невыгодные сделки без ведома или согласия второго. Закон вводит запрет на создание, раздел и продажу микродоли.

На данный момент в Москве зарегистрировано 60 459 прав собственности на доли в 28 594 помещениях, в которых доли равны, либо их размер составляет менее 1/10. «Продажи микродолей способствовали появлению так называемых "резиновых" квартир и множили мошеннические схемы, когда для добросовестных граждан создавались невыносимые условия жизни, и они были вынуждены продавать свои доли по низким ценам и съезжать», — пояснила заместитель руководителя столичного управления Росреестра Мария Макарова.

Отмечается, что с сегодняшнего дня, помимо прочего, нет необходимости доказывать, что микродоля менее 6 кв. м не пригодна для проживания. Суд может обязать других участников долевой собственности выплатить компенсацию владельцу такой площади.