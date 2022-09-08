В Санкт-Петербурге зарегистрирован второй заболевший оспой обезьян россиянин

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о еще одном россиянине, у которого диагностирована оспа обезьян.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства, инфицированный — мужчина, вернувшийся из Европы, его жизни ничего не угрожает.

«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует о выявлении нового случая оспы обезьян. Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы. Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет», — указывается в пресс-релизе. Специалисты определили круг контактировавших с пациентом лиц, они находятся под наблюдением.

Это второй случай оспы обезьян, выявленный в РФ. Первый случай оспы обезьян в России был зарегистрирован 12 июля. Вирус был завезен в РФ молодым человеком, также вернувшимся из Европы. Мужчина обратился в медицинское учреждение с характерной для инфекции кожной сыпью. Он был выписан из больницы в конце июля.

В Роспотребнадзоре заверили, что возможность дальнейшего распространения в РФ оспы обезьян купирована, в регионах достаточно наборов реагентов для выявления инфекции. «В России продолжает действовать комплекс мероприятий по снижению рисков завоза и распространения оспы обезьян, в том числе сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе», — говорится в сообщении.

При проведении тестирований особое внимание уделяется прибывшим из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных заболеваний, подчеркивается в пресс-релизе.

Также сообщается, что Роспотребнадзор направил тест-системы для выявления оспы обезьян в 10 стран. «В рамках программ международного сотрудничества Роспотребнадзор оказывает помощь дружественным странам в противодействии распространению этой инфекции. Так, тест-системы для определения вируса уже направлены в Казахстан, Узбекистан, Армению, Туркменистан, Эфиопию, Республику Конго, Египет, Уганду, Камбоджу, Мьянму», — проинформировали в ведомстве.

Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное заболевание, которое передается от животного человеку. Впервые была выделена в 1958 году от больных обезьян. Исследования показывают, что вирус оспы обезьян в антигенном отношении более сходен с вирусом натуральной оспы, нежели с вирусами вакцины и коровьей оспы. Раньше заболевания фиксировалось в основном в Африке, также были случаи заражения в США. Несмотря на то, что вирус оспы обезьян может привести к тяжелому заболеванию, летальность этого недуга составляет от 1% до 10%.

На сегодняшний день в мире в общей зарегистрировано более 55 тыс. случаев оспы обезьян.