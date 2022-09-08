Власти нашли варианты компенсации замороженных активов россиян

В Минфине рассматривают несколько вариантов разморозки иностранных активов россиян. В числе прочих допускается возможность разрешения нерезидентам, имеющим средства на счетах типа С, выкупать у россиян заблокированные бумаги. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума. Ранее с такой идеей выступил глава ВТБ Андрей Костин. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время своего выступления на форуме сообщила также об идее создания компенсационного фонда для пострадавших инвесторов.

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Как сообщил Костин в интервью газете «Ведомости», под заморозкой сейчас с обеих сторон находятся примерно одинаковые объемы средств, поэтому можно было бы «разрешить иностранным держателям счетов типа С использовать средства с них на выкуп бумаг иностранных эмитентов у россиян по рыночной цене на нашем рынке, разрешить им поэтапную продажу российских акций на внутреннем рынке, а на вырученные средства целенаправленно выкупать у российских инвесторов иностранные ценные бумаги, заблокированные в российских депозитариях в связи с действиями Euroclear и иных вышестоящих иностранных депозитариев по отношению к нему». Если же окажется, что суммы замороженных активов отличаются, то разницу, по его словам, можно было бы нивелировать путем создания специальной компании или фонда, который бы «принял» такие бумаги на себя.

Позже замминистра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам в кулуарах форума, что такой «вариант рассматривается в числе прочих».

«У наших людей, который вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожена. И мы сейчас обсуждаем идею в том числе создания такого фонда компенсаций, возможно, на базе АСВ (Агентства по страхованию вкладов), чтобы доходами со средств нерезидентов, которые мы со своей стороны заморозили, можно было бы компенсировать, например, для массовых инвесторов вот эту часть», — сообщила Набиуллина.

