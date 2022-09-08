ЕЦБ обвалил европейские рынки

В четверг Европейский центральный банк повысил ставки сразу на 75 базисных пунктов и заявил о намерении продолжить их подъем на нескольких следующих заседаниях. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, по депозитам — до 0,75%, а по маржинальным кредитам — до 1,5%.

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«Этот важный шаг ускоряет переход от преобладающего весьма адаптивного уровня ставок к уровням, которые обеспечат своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю ЕЦБ на уровне 2%», — говорится в его заявлении.

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Он, действительно, ускорился. После многомесячного выжидания и наблюдения за растущими потребительскими ценами он в июле подъемом сразу на 50 базовых пунктов завершил эру отрицательных процентных ставок в Европе. Теперь же исчезла и последняя нулевая ставка — депозитная, а шаг подъема оказался максимальным за всю историю ЕЦБ.

Это не стало большим сюрпризом для инвесторов: исходя из котировок на срочном рынке, подразумеваемая вероятность подъема ставок на 75 базовых пунктов была около 80%. Незадолго до заседания ряд членов совета управляющих центробанка говорили информагентствам о желательности именно такого подхода. Он позволяет быстрее перейти к нейтральной денежно-кредитной политике: все-таки инфляция в еврозоне ускоряется месяц за месяцем.

Однако первой реакцией на подъем ставки стал обвал котировок. Падали как акции, так и облигации. Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 1,5% с максимума дня, а германский DAX — на 2,5%. Доходность (она меняется обратно пропорционально котировкам) выросла у 10-летних немецких облигаций с 1,56% до 1,75%, а у аналогичных французских – с 2,12% до 2,274%.

Снизился даже евро (с 1,003 до 0,9931 доллара), хотя в теории рост ставки должен укреплять валюту. Но рынок взволновал не сам подъем на 75 базовых пунктов, а дальнейшие перспективы. Они стали выглядеть заметно хуже в свете обещанного ЕЦБ повышения ставок «в течение следующих нескольких заседаний». Пояснения главы ЕЦБ Кристин Лагард после заседания прояснили немногое: «Мы думаем, что это займёт несколько встреч. Кто-то спросит, сколько это? Возможно, это больше двух, включая эту, но, возможно, это меньше пяти».

При этом ЕЦБ пересмотрел свой прогноз. Они у него обычно излишне оптимистичны и в этом году регулярно не выдерживают столкновения с реальностью. Рынок уже привык делать на это поправку. На этот раз они вновь ухудшены, но сохранили нереалистичность, позволяющую ожидать излишнего подъема ставок.

ЕЦБ видит инфляцию на уровне 8,1% в 2022 году, 5,5% в 2023-м и 2,3% в 2024-м. ВВП же должен вырасти на 3,1% в этом году, на 0,9% в следующем и потом еще на 1,9%.

Но уже в августе инфляция достигла 9,1%, установив девятый рекорд подряд. И это в среднем. В остальном ситуация крайне неравномерная, что очень усложняет работу ЕЦБ. В Прибалтике инфляция, например, превышает 20% (самая высокая в Эстонии — 25,2%), в Германии она выросла до 8,8%, а во Франции — снизилась с 6,8% до 6,5%. Но денежно-кредитную политику в таких непохожих ситуациях приходится вести одну и ту же.

Это повышает риски того, что слишком жесткая для одних и излишне мягкая для других стран политика приведет в конечном роде к рецессии, но не решит полностью проблему высокой инфляции. Переход к новому этапу роста в такой ситуации будет затруднителен, и экономика блока перейдет в режим стагфляции.

ВВП еврозоны вырос на 0,8% во втором квартале, но многие аналитики говорят, что рецессия здесь в ближайшие месяцы почти неизбежна: покупательная способность потребителей падает, а предприятия не справляются с растущими производственными затратами. Быстрый подъем ставок только усугубит ситуацию.

«ЕЦБ и другие центральные банки разрываются между необходимостью подавить инфляцию и осознанием того, что риски рецессии продолжают расти», — говорил в четверг CNBC директор по глобальным инвестициям HSBC Виллем Селс.

Но еврозона фрагментирована и по другим направлениям. Например, по уровню долгового бремени. Для таких стран, как, например, Италия, рост ставок – огромная проблема. Ради ее решения ЕЦБ даже разработал специальный механизм, который должен препятствовать излишнему падению котировок облигаций стран с высоким уровнем госдолга. Но насколько он будет работоспособен — пока вопрос.

Это уже вызывает политические проблемы — ряд стран требует от ЕЦБ большей осторожности и мягкости. На этой неделе, например, премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что ужесточение денежно-кредитной политики «должно быть совместимо с путем экономического восстановления».

Для инвесторов все это — очень плохой фон. И падение котировок, которые ближе к вечеру уже начали восстанавливаться – лишь внешнее проявление их беспокойства. На деле деньги давно уходят из Европы в другие юрисдикции. Так, по данным EPFR, прошлая неделя стала 29-й подряд, на которой зафиксирован отток из фондов европейских акций. И это куда больше говорит о перспективах европейской экономики, чем все прогнозы ЕЦБ.