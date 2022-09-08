Захарова обвинила Запад в создании коррупционной схемы с использованием поставок оружия Киеву

Западные страны используют Украину для реализации глобальной коррупционной схемы.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась канале внешнеполитического ведомства на Rutube.

«Это часть глобальной коррупционной схемы о выделении колоссальных средств из бюджетов западных так называемых демократий и дележки их среди своих компаний», — сказала Захарова. По ее словам, часть средств получает Киев, а часть легализуется, возвращаясь обратно в западные банки. «Мы это видели неоднократно на примере других государств, других регионов мира. Теперь эта схема отрабатывается на Украине», — отметила официальный представитель МИД.

Мария Захарова напомнила слова министра обороны Германии Кристине Ламбрехт о том, что Берлин достиг предела в поставках вооружений киевскому режиму. «Не достигли предела человеческие ресурсы, не германские, а украинские», — отметила она, добавив, что «им все равно, сколько людей там погибнет».

Дипломат подчеркнула, что при этом западным странам не безразлично, сколько у них оружия останется для себя.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Россия направила запрос на обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации, связанной с поставками иностранного вооружения Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя уточнил, что в качестве докладчика Москва хотела бы видеть заместителя генсекретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, «а также представителей гражданского общества».

Заседание Совбеза ООН, проведенное накануне по инициативе США и Албании, представляет собой новую веху в кампании по дезинформации, развязанной Киевом и Западом, отметил Небензя. «Тактика Запада, ведущего на Украине гибридную войну против России до последнего украинца, нам понятна — любым способом очернить Российскую Федерацию и проводимую нами специальную военную операцию», — цитирует постпреда ТАСС.