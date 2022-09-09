Акции дня: трейдеры разглядели в алмазах «Алросы» бриллианты

Трейдеры активно скупали акции алмазодобывающей компании «Алроса» по итогам торгов на Мосбирже в пятницу, 9 сентября. За день бумаги прибавили в цене +5,02% до 75,10 рублей за штуку.

Бумаги вызывали интерес после новостей о том, что компания намерена вывести на российский рынок инвестиционные бриллианты, НДС на покупку которых отменяется с 1 октября. Помимо этого, алмазодобытчик рассматривает возможность создать закрытые паевые инвестиционные фонды и цифровые финансовые активы на бриллианты. Таким образом, выручка «Алросы» на внутреннем рынке может вырасти, и компания станет более привлекательной для трейдеров. Также в понедельник ожидается публикация итогов продаж компании за август.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +1,46% до 2425,08 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,99% до 1262,33 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 18:55 мск составила 91,69 долларов за баррель (+2,85%). Российская валюта укреплялась – 60,61 руб. за доллар.