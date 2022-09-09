Австрия отказалась поддержать идею о введении потолка цен на газ из России

Австрия в настоящий момент не готова поддержать идею об установлении потолка цен на российский газ.

Об этом заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

«Это болезненное обстоятельство для Австрии и для меня. Мы смогли снизить зависимость от российского газа с 80% до менее 50%. Но мы все еще зависимы. Поэтому сейчас это предложение мы поддержать не можем», — сказала она по прибытии на экстренное заседание Совета ЕС по энергетике.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложения стран ЕС ввести потолок цен на газ из России не отвечают интересам Будапешта, как и всей Европы. «Если ограничение на цены введут исключительно на газ из России, это, очевидно, приведет к незамедлительной остановке поставок российского газа. Не нужно быть Нобелевским лауреатом, чтобы понять это», — заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

В Брюсселе сегодня проходит внеочередной Совет ЕС по энергетике, где обсуждаются высокие цены на рынке энергоносителей и вопросы безопасности энергоснабжения стран Евросоюза.