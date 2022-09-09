Бастрыкин оценил стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка

На оперативном совещании в Новой Каховке председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка по итогам проведенных экспертиз может составить более 180 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

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«Следователями СК России продолжается работа по установлению ущерба, причиненного преступными действиями украинских националистов. К настоящему времени окончено производство порядка четырех тысяч оценочных строительно-технических экспертиз по осмотренным объектам Мариуполя, Рубежного и Северодонецка. Согласно заключениям экспертов стоимость восстановительных работ составляет более 180 миллиардов рублей», — заявил Бастрыкин.

Он также отметил, что уже полностью завершен осмотр городов Счастье и Кировск, частично осмотрены Стаханов и Лисичанск, в данный момент для них формируется пакет документов для назначения оценочных строительно-технических экспертиз.

По словам Бастрыкина, в ближайшее время при участии следователей-криминалистов СКР планируется провести осмотр и дать оценку причиненного ущерба в городах Алчевск, Первомайск и Красный Луч.

