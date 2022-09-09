Будапешт предупредил о последствиях введения потолка цен на российский газ

Предложения стран ЕС ввести потолок цен на газ из России не отвечают интересам Будапешта, как и всей Европы.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «План, который предусматривает потолок цен исключительно на российский трубопроводный газ, полностью противоречит как европейским, так и венгерским интересам», — цитирует главу венгерского внешнеполитического ведомства «Интерфакс».

«Если ограничение на цены введут исключительно на газ из России, это, очевидно, приведет к незамедлительной остановке поставок российского газа. Не нужно быть Нобелевским лауреатом, чтобы понять это», — подчеркнул Сийярто.

Между тем глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил о необходимости убедить все страны Евросоюза поддержать согласованную членами G7 инициативу введения лимита цен на российскую нефть. «Мы предложим всем членам ЕС поддержать ограничение цен на нефть», — сказал Линднер во время пресс-конференции с участием главы Минфина Франции Бруно Ле Мэра.

В Брюсселе 9 сентября пройдет внеочередной Совет ЕС по энергетике, где будут обсуждаться высокие цены на рынке энергоносителей и вопросы безопасности энергоснабжения стран Евросоюза.

Ранее стало известно, что министры финансов стран G7 планируют установить потолок цен на нефть из России. Предполагается, что ограничения начнут действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов.