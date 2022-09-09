Европа Цены на газ Венгрия

Будапешт предупредил о последствиях введения потолка цен на российский газ

9 сентября 2022, 10:40

В МИД Венгрии заявили, что установление лимита цен на энергоресурсы из РФ противоречит интересам всех стран Европы

piqsels.com

Предложения стран ЕС ввести потолок цен на газ из России не отвечают интересам Будапешта, как и всей Европы.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «План, который предусматривает потолок цен исключительно на российский трубопроводный газ, полностью противоречит как европейским, так и венгерским интересам», — цитирует главу венгерского внешнеполитического ведомства «Интерфакс».

«Если ограничение на цены введут исключительно на газ из России, это, очевидно, приведет к незамедлительной остановке поставок российского газа. Не нужно быть Нобелевским лауреатом, чтобы понять это», — подчеркнул Сийярто.

Между тем глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил о необходимости убедить все страны Евросоюза поддержать согласованную членами G7 инициативу введения лимита цен на российскую нефть. «Мы предложим всем членам ЕС поддержать ограничение цен на нефть», — сказал Линднер во время пресс-конференции с участием главы Минфина Франции Бруно Ле Мэра.

В Брюсселе 9 сентября пройдет внеочередной Совет ЕС по энергетике, где будут обсуждаться высокие цены на рынке энергоносителей и вопросы безопасности энергоснабжения стран Евросоюза.

Ранее стало известно, что министры финансов стран G7 планируют установить потолок цен на нефть из России. Предполагается, что ограничения начнут действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов.