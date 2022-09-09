Что ждет Британию при Карле III

8 сентября на 97-м году жизни и 71-м году правления скончалась королева Великобритании Елизавета Вторая. Женщина, с именем которой, как верно отметил президент Владимир Путин, «были неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства» и которая «пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене».

Статья по теме: После смерти Елизаветы II новым британским монархом стал Карл III

Сейчас большинство западных СМИ вспоминают жизненный путь покойной королевы – однако некоторые уже начинают размышлять над путем нового короля, сына Елизаветы Чарльза, который начал править под именем Чарльз III (или, как принято называть это тронное имя в России, Карл III). И размышления эти отнюдь не оптимистичны.

«Король Карл начинает свое правление в крайне нестабильное время для Великобритании и для всего мира. Соединенное Королевство покинуло Европейский союз и пытается найти свое место в мире после Брекзита. Брекзит проверяет единство самого Соединенного Королевства, а новый премьер-министр Лиз Трасс заняла пост во время высокой инфляции, энергетического кризиса и идущей на Украине войны», - пишет издание Vox.

Так, например, некоторые эксперты считали, что после Брекзита Британия должна сосредоточиться на теснейшем партнерстве с Соединенными Штатами, а также на укреплении влияния в Британском Содружестве (группе бывших колоний страны, где номинальным руководителем до сих пор является британский монарх).

И если первым курсом может следовать, по сути, любой британский премьер, то влияние в Содружестве еще надо заслужить. У королевы Елизаветы все это было - она обладала колоссальным авторитетом в мире в целом и в Британском содружестве в частности. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя ее смерть, даже прослезился. «Она была нашей королевой почти половину существования Канады», - заявил он.

У короля Карла III такого авторитета нет, как и нет качеств для того, чтобы его приобрести. «Когда Елизавета говорила об обязанности по отношению к основному призванию “фирмы” (так называется в журналистских кругах королевская семья – прим. ред.) в области связей с общественности, Чарльза больше интересовали конкретные идиосинкразические проекты (его пристрастия в области архитектуры или органической еды), нежели чем открытия бассейнов в Суиндоне.

Когда Елизавета понимала важность монарха соблюдать дистанцию, Чарльз делал семью более доступной для общества. Когда Елизавета никому не говорила о своих политических взглядах, Чарльз придирался к министрам, требуя от них выполнять долг в либерально-демократическом ключе», - пишет The Hill.

А значит Лондон, по сути, потерял в лице королевы Елизаветы II важнейший институт «мягкой силы». Более того, не исключено, что сейчас в ряде стран Содружества возобновятся разговоры о том, чтобы вообще отменить право британского монарха называться главой их государства. Ведь одно дело, когда этим монархом является респектабельная Елизавета II, а другое – когда им становится Карл III, чья репутация не лишена скандальных черт.

С единством тоже возникают проблемы. «Уход Елизаветы будет неким катализатором сепаратистских настроений, которые существуют в некоторых регионах Великобритании. Прежде всего, шотландский сепаратизм, Северная Ирландия… а там далее и Уэльс», – сказал агентству ТАСС генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Сепаратизм в Великобритании действительно на подъеме – и действия британских властей сейчас будут его лишь разжигать. Так, например, в Северной Ирландии на выборах победили ирландские националисты из партии «Шин Фейн», и намерение Лондона выйти из сделки с ЕС по ирландской границе (то есть, проще говоря, восстановить таможенную границу между обеими частями Ирландии) рассматриваются националистами как возвращение британской политики по отрыву Северной Ирландии от Республики Ирландия. Политики, которая в свое время привела к гражданскому противостоянию в Северной Ирландии.

Что же касается Шотландии, то тамошние жители банально считают себя обманутыми. В 2014 году, когда в Шотландии проходил референдум о независимости, британские власти им обещали, что страна останется в составе Евросоюза. Отчасти поэтому 55% населения проголосовали против независимости (понимая, что отколовшейся стране будет очень сложно снова войти в ЕС).

После этого, однако, случился Брекзит, против которого голосовало 62% жителей Шотландии и сейчас Эдинбург требует от Лондона разрешение на проведение нового референдума. Ни Борис Джонсон, ни пришедшая ему на смену Лиз Трасс этого разрешения не дают – чем вызывают еще больший гнев и раздражение правящей в Шотландии Шотландской национальной партии.

И в этой ситуации умирает человек, который вот уже 70 лет олицетворял единство Соединенного королевства. «Она была центром стабильности в нашей жизни, постоянством на фоне общей суеты», – пишет The Guardian. И ее в этой роли Карл III – с его-то биографией – заменить не сможет, что лишает Соединенное королевство королевского стержня. «Шотландцы всегда были достаточно холодны у монархии, а без Королевы связи, которые связывали вместе Соединенное королевство, ослабнут», – сетует британская The Times.

Наконец, королевы Елизаветы II очень будет не хватать на полях британско-европейских отношений. Как отмечалось выше, правительство Лиз Трасс собирается войти в клинч с Евросоюзом по вопросу ирландской границы. Но помимо этого Лондон собирается оспаривать и другие условия уже заключенной сделки по Брекзиту, а эксперты уже ожидают жестких ответов на такое поведение со стороны ЕС (вплоть до стимулирования шотландского сепаратизма). Опять же, Елизавета II не правила – но она обладала огромным влиянием среди европейских аристократических семей, а значит, могла каким-то образом помочь Лиз Трасс договориться с Европой. Теперь этой возможности не будет.

Впрочем, эксперты уверены, что сейчас Карлу III нужно будет думать не о том, как заменить свою мать для страны, а о том, как не стать очередным Карлом, лишенным престола. Не через отсечение головы, конечно, как произошло в XVII веке с Карлом I, а через мирное упразднение монархии. «Поскольку Елизавета II находилась у власти очень долго, она давно уже выражала собой страну, единство Великобритании, и уход такой фигуры будет означать как минимум некий период дискуссий о будущем, когда будут высказываться новые идеи разного характера. Вероятно, будут предложения отказаться от монархии вообще, поскольку принц Чарльз и его внуки не имеют такого статуса, такого значения, какое имеет королева Елизавета», - считает Андрей Кортунов.

С этой точки зрения было бы, возможно, правильным передать престол от Елизаветы II не ее сыну Чарльзу, а внуку – принцу Уильяму. Опросы общественного мнения показывали, что именно респектабельный Уильям стоял на втором месте по рейтингу в королевской фамилии после Елизаветы II. Однако в британской королевской семье решили иначе – и сейчас как ей, так и всей Британии придется жить с этим выбором.