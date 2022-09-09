Эрдоган выразил надежду на скидку при покупке российского газа

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что пообщался с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу цен на газ, и заявил, что рассчитывает на скидку при покупке сырья.

«Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку», — цитирует Эрдогана Bloomberg. Глава государства отметил, что в настоящий момент Турция не испытывает проблем с поставками газа из РФ, поскольку не стала присоединяться к санкциям против России.

Также турецкий лидер проинформировал о намерениях попросить российского президента на будущей встрече в Самарканде начать поставки агропромышленной продукции из РФ по «зерновому коридору», передает ТАСС. «Если российское зерно начнет поступать, мы организуем и соединим все это в определенную систему самым идеальным образом, пока не дойдем до этих бедных африканских стран и не отправим им это зерно, другие продукты и все остальное. Я рассчитываю открыто обсудить это с ним, потому что в Африке есть много стран, которые находятся в трудной ситуации, и нам нужно охватить эти страны и отправить им эти продукты как можно скорее», — сообщил Эрдоган.

Накануне, 8 сентября, Реджеп Эрдоган заявил, что согласен со словами Владимира Путина, указавшего на то, что зерно из портов Украины идет не в развивающиеся бедные страны, а в Европу. По словам турецкого лидера, Анкара хочет, чтобы зерно шло также из России. Президент сообщил, что затронет эту тему на встрече с российским коллегой в Самарканде, где 15 и 16 сентября состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).