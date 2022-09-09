Фондовые «быки» переходят в наступление

Признаки окончания коррекции отечественного рынка акций начали проявляться еще вчера, когда во второй половине дня появился повышенный спрос на такие бумаги как «Газпром» и «Норникель».

Сегодня покупки перекинулись на большинство остальных высоколиквидных акций благодаря улучшению ситуации на зарубежных биржах. Так, с утра на процент с лишним подорожала нефть, торгуясь чуть выше $90 за баррель, в плюсе промышленные и драгоценные металлы.

В том числе цены на никель взлетели более чем на 4%, вытащив в одни из лидеров сегодняшнего роста акции «Норникеля», которые и вчера выглядели лучше рынка.

О повышении аппетита мировых инвесторов к риску говорит и подорожавший более чем на 7% биткоин. В этом инструменте уже давно господствуют крупные спекулянты, и очень часто динамика основной мировой криптовалюты служит опережающим индикатором движения традиционных биржевых активов.

В результате, за первый час торгов Индекс Мосбиржи вырос на 0,6%, уйдя чуть выше отметки 2400 пунктов. Почти все «голубые фишки» растут равномерно, за исключением торгующегося чуть ниже уровня вчерашнего закрытия «Газпрома». Но вчера эта бумага подорожала на падающем рынке на процент. В отрицательной области пока находится и «Роснефть».

Однако пока риски приостановки роста и даже разворота рынка вниз присутствуют. Главной угрозой по-прежнему является нефть, котировки которой продолжают оставаться под давлением «медведей», и вероятность снижения в район $85 остается в силе. Для изменения ситуации нефти нужно преодолеть барьер $ 92 за баррель.

Многие инвесторы боятся понедельника, когда на торги выйдут нерезиденты дружественных стран и могут начать активно продавать акции. Сейчас некоторые аналитики пытаются рассеять эти страхи, напоминая, что возвращение этой категории инвесторов на облигационный рынок не привело ни к каким изменениям характера торгов. Кроме того, процесс возврата будет плавным, поскольку в «дружественности» нерезидента должен убедиться брокер.

Сегодня ЕС продолжит обсуждать вопрос о введении предельных цен на российские нефть и газ. Позиции стран ЕС по этому вопросу разделились. С одной стороны, маразм усиливается предложением ввести потолок цен на покупку топлива у всех стран. С другой, звучат вполне здравые мысли, что введение этих мер лишь усугубит энергетический кризис в Европе. Скорее всего, никаких конкретных решений принято не будет, и это сыграет на руку отечественным «быкам».

Российская валюта укрепляется к доллару на треть процента и находится посередине коридора 60-61 руб. за доллар, в котором она торгуется с начала августа. Не исключено, что в последние часы торгов спрос на иностранную валюту возрастет. Ряд инвесторов вполне может начать хеджировать позиции по акциям и облигациям в канун выходных, поскольку рост рынка акций все-таки еще не носит устойчивого характера.

На следующей неделе «Роснефть» начнет собирать заявки на размещение облигационного выпуска не менее 10 млрд юаней. Очень многие крупные инвесторы, лишенные сейчас долларовых инструментов, будут приобретать эти бумаги для диверсификации портфелей валютными активами. Поэтому не исключено, что часть игроков заранее начнет покупать юани, что через кросс-курсы отразится и на котировке рубля к доллару.

Однако для выхода пары доллар-рубль из полуторамесячного боковика этого драйвера будет недостаточно. Спекулянты вряд ли рискнут играть против рубля в отсутствии для этого весомых поводов в условиях приближения налогового периода.