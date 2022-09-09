Фондовые «быки» получили нефтяное подкрепление

Худший сценарий развития ситуации на нефтяном рынке с уходом котировок к $85 за баррель не реализовался. Нефть проигнорировала все негативные факторы и домыслы, к закрытию российских торгов подорожав почти на 3%, и вплотную приблизившись к отметке $92 за баррель. За уходящую неделю нефть подешевела примерно на 1,3%.
Не исключено, что поздно вечером этот барьер будет пройден, после чего можно будет рассуждать о движении в сторону $100.
Главная поддержка для нефти пришла из Китая, где темпы роста цен снизились с июльских 2,7% до 2,5% в августе. Аналитики при этом ждали ускорения инфляции до 2,8%.
Такая просто отличная по нынешним мировым меркам ситуация с инфляцией дает возможность Народному банку Китая более активно стимулировать рост экономики. «Скорее всего, более активно ЦБ Китая начнет принимать решения о поддержке в период 20-го съезда Компартии Китая (открытие 16 октября)», — полагает Никита Покровский из «БКС Экспресс».
Новости из Поднебесной вызвали рост и других рисковых активов, в том числе промышленных металлов и американских фондовых индексов.
Вслед за дорожающей нефтью пошел в гору и Индекс Мосбиржи, сумевший сегодня уверенно закрепиться выше отметки 2400 пунктов. Впрочем, по итогам недели индикатор снизился чуть менее чем на 2%.
Теперь картина по российскому рынку акций улучшилась: техническая перекупленность снята, среднесрочный восходящий тренд от начала августа остается в силе, и на следующей неделе Индекс Мосбиржи с большой вероятностью будет штурмовать сильное сопротивление 2500 пунктов, которое с середины апреля не пускало рынок вверх.
Поддержала рублевых инвесторов и Европа, которая не смогла принять никаких решений по ограничению цен на российский газ. Интересно, что 15 стран ЕС поддержали введение потолка цен на покупки газа у всех стран-поставщиков сразу. Правда, при утверждении такого решения Европа рискует остаться не только без российского, но еще и без норвежского, а может быть даже и американского газа.
Есть позитив и из Америки, где заговорили о необходимости при определении потолка цен на российскую нефть учитывать «премию за риск», образовавшуюся в нефтяных котировках после начала спецоперации на Украине.
Чем больше будет предложений по формированию «потолков», чем сложнее будут их механизмы, тем дольше будет приниматься финальное решение.
Пока же, как пишут западные СМИ, страны Европы увеличивают закупки российской нефти, что в последние дни подтверждается опережающим ростом цен на наш сорт Urals по сравнению с эталонной маркой Brent. Так, сегодня Urals растет почти на 1 процентный пункт сильнее, чем Brent.
Естественно, данная ситуация оказывает поддержку акциям российских нефтяных компаний. Но в числе лидеров роста сегодня были не они. Из «голубых фишек» ближе к закрытию торгов наиболее сильно, более 2%, прибавили «Норникель» и «Сбербанк», которые сильно отстали от рынка за последние месяцы.
Пальму же первенства взяла «Алроса», подорожавшая на 5%. Бумага в начале августа развернулась вверх, и нарисовала 5 зеленых недельных свечек подряд. За уходящую пятидневку капитализация алмазного гиганта подросла на процент.
Ранее драйвером роста этого актива была информация, что «Алроса» по продажам на внешнем рынке приближается к показателям начала года. Сегодня же взлет бумаги стал следствием информации о намерении «Алросы» увеличить продажу алмазов на внутреннем рынке, предложив их как инвестиционный инструмент для защиты накоплений от возможной девальвации рубля.
Рост цен на нефть, особенно на российскую Urals, привел к очередному незначительному укреплению российской валюты. В районе обеда курс уходил к отметке 60,3 руб. за доллар, но под вечер спрос на «американца» немного вырос вследствие того, что часть инвесторов решила покупкой доллара захеджировать позиции по рублевым активам.
Неделю пара доллар-рубль завершает посередине коридора 60-61, в котором обитает с начала августа.
На следующей неделе волатильность курса рубля может возрасти. С одной стороны, приближается период уплаты налогов в бюджет, и экспортеры могут начать более активно продавать иностранную валюту. С другой, «Роснефть» «грозится» разместить юаневые облигации в объеме не менее 10 млрд юаней. Бумага без сомнений будет пользоваться спросом, и для участия в первичном аукционе многие инвесторы будут покупать китайскую валюту, продавая рубль.
Однако к принципиальным изменениям курса рубля это вряд ли приведет.