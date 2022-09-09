Фондовые «быки» получили нефтяное подкрепление

Худший сценарий развития ситуации на нефтяном рынке с уходом котировок к $85 за баррель не реализовался. Нефть проигнорировала все негативные факторы и домыслы, к закрытию российских торгов подорожав почти на 3%, и вплотную приблизившись к отметке $92 за баррель. За уходящую неделю нефть подешевела примерно на 1,3%.

Не исключено, что поздно вечером этот барьер будет пройден, после чего можно будет рассуждать о движении в сторону $100.

Главная поддержка для нефти пришла из Китая, где темпы роста цен снизились с июльских 2,7% до 2,5% в августе. Аналитики при этом ждали ускорения инфляции до 2,8%.

Такая просто отличная по нынешним мировым меркам ситуация с инфляцией дает возможность Народному банку Китая более активно стимулировать рост экономики. «Скорее всего, более активно ЦБ Китая начнет принимать решения о поддержке в период 20-го съезда Компартии Китая (открытие 16 октября)», — полагает Никита Покровский из «БКС Экспресс».

Новости из Поднебесной вызвали рост и других рисковых активов, в том числе промышленных металлов и американских фондовых индексов.