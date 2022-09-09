Германия обескуражена нежеланием соседей делиться с Берлином газом

Яркий пример единства, вернее его отсутствия в объединенной Европе, когда дело доходит до собственной рубашки, которая, как известно, ближе к телу, двусторонние соглашения об оказании помощи европейскими странами друг другу в случае необходимости. Германия, которую из-за ее сильной зависимости от российского газа особенно сильно затронул энергетический кризис, похоже, была инициатором подписание таких соглашений между соседями. Однако на данный момент из 9 стран, с которыми она граничит, двусторонние соглашения с ней о помощи подписали лишь Дания и Австрия. Такое очевидное проявление отсутствие единства является, по мнению Bloomberg, еще одним признаком того, что Берлину нужно рассчитывать этой зимой только на свои силы и ресурсы и что зима будет несмотря на оптимизм Олафа Шольца очень тяжелой.
Большинство остальных соседей Германии: Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Польша уже отказались, по словам вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека, даже садиться за стол переговоров.
«К сожалению, создать более-менее существенный блок в борьбе с кризисом в виде двусторонних соглашений (о помощи) не получится»,- написал Хабек в докладе своего министерства для членов Комитета бундестага по делам энергетики и климата.
Сделки между членами ЕС о взаимной помощи газом в случае необходимости является одним из важных пунктов механизма действий Евросоюза в случае прихода чрезвычайной ситуации в энергетике. По таким соглашениям каждая европейская страна должна делиться с соседом, если у него закончился газ.
Сейчас Берлин ведет переговоры о взаимной помощи с Италией и Чехией, но переговоры с Италией, как сообщил Хабек, приостановлены до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут в сентябре на полуострове. Соглашение с Италией, если оно, конечно, будет подписано будет тройным, потому что в нем должна участвовать и Швейцария. Дело в том, что газ между Италией и ФРГ идет через эту альпийскую республику.
В докладе для законодателей вице-канцлер также упоминает о разговоре по телефону, недавно состоявшемся между федеральным канцлером Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном. Франция, если верить Хабеку, пообещала закончить работы на газопроводах, которые позволят в случае необходимости поставлять по ним газ в Германию. Взамен немцы пообещали французам делиться с ними электроэнергией.
Главная причина, по которой Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Польша отказались подписывать с Берлином двусторонние соглашения, состоит в том, что они не хотят компенсировать потери своим энергетическим компаниям, если газ будет перенаправлен в ФРГ.
Чехия не возражает подписать такое соглашение с Германией, но только в том случае, если у компенсации, которую правительству придется выплачивать поставщикам газ, будет потолок.
«С учетом этих проблем на данном этапе никакого прогресса на переговорах по оказанию помощи нет»,- печально констатирует в конце доклада Роберт Хабек.