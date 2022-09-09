Германия обескуражена нежеланием соседей делиться с Берлином газом

Яркий пример единства, вернее его отсутствия в объединенной Европе, когда дело доходит до собственной рубашки, которая, как известно, ближе к телу, двусторонние соглашения об оказании помощи европейскими странами друг другу в случае необходимости. Германия, которую из-за ее сильной зависимости от российского газа особенно сильно затронул энергетический кризис, похоже, была инициатором подписание таких соглашений между соседями. Однако на данный момент из 9 стран, с которыми она граничит, двусторонние соглашения с ней о помощи подписали лишь Дания и Австрия. Такое очевидное проявление отсутствие единства является, по мнению Bloomberg, еще одним признаком того, что Берлину нужно рассчитывать этой зимой только на свои силы и ресурсы и что зима будет несмотря на оптимизм Олафа Шольца очень тяжелой.

Большинство остальных соседей Германии: Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Польша уже отказались, по словам вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека, даже садиться за стол переговоров.