Голикова рассказала о ситуации с безработицей в России

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с середины августа численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,4 тыс. человек и составила 664,6 тыс. человек.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на аппарате вице-премьера.

«За период с 15 августа по 5 сентября 2022 года численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,4 тыс. человек и составила 664,6 тыс. человек. Численность зарегистрированных безработных по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников», — заявила Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

В июле вице-премьер сообщала, что численность зарегистрированных безработных в стране не превышает 0,9% от общего числа работников, такие же цифры были представлены в середине августа.

По словам Голиковой, число россиян, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, сократилось на 14,5 тыс., до 128 тыс. человек, Число работников в простое снизилось на 9 тыс. и сейчас составляет 97 тыс.

Сообщается, что вице-премьер поручила Минтруду совместно с заинтересованными ведомствами проработать вопрос о запуске пилотного проекта по развитию трудовой мобильности на примере концерна «АвтоВАЗ». Регионам поручено активизировать работу по реализации превентивных мер поддержки рынка труда.