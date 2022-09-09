Государство поможет бизнесменам избегать банкротств

В Российской Федерации создадут специальную общественную площадку-фонд для реструктуризации задолженностей. Об этом стало известно по итогам сессии «Реструктуризация долга как способ восстановления платежеспособности», прошедшей в рамках Московского финансового форума. Фонд, как сообщил «Интерфакс», учреждается в рамках реализации меморандума о содействии реабилитации бизнеса, который был подписан на Петербургском международном юридическом форуме в июне 2022 года.

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«Мы ищем пути, каким образом не входить в этот совершенно бессмысленный и неработающий механизм банкротства», — объяснил замглавы Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев. По его данным, ведомствам были проанализированы 669 «ситуаций» с долгом на 133 млрд рублей. Из них реструктуризацией закончились 324 (40,7 млрд рублей долгов). В остальных случаях либо не удалось собрать всех кредиторов, либо было принято решение о том, что реструктуризация не поможет спасти должника от банкротства.

Должников запечатлеют на «цифровых портретах»

«Подготовлены учредительные документы Фонда содействия реструктуризации долга. Определен состав органов этого фонда. Буквально со дня на день документы окажутся в Минюсте, и я думаю, в скором времени этот фонд уже заработает», — подытожил работу двух месяцев доцент кафедры Исследовательского центра частного права при президенте РФ Рустем Мифтахутдинов. По его словам, фонд будет работать как самостоятельное юрлицо.

В пилотном проекте будут участвовать ТПП, корпорация МСП и банки. «Мы двигаемся в рамках этого пилотного проекта, чтобы задачи по реструктуризации долгов решить. Цель одна — оздоровление бизнеса», отметил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев.

Впрочем, по словам Константина Чекмышева, будет у площадки и сопутствующий функционал — аккумулировать все цифры, собрать должника и кредиторов, сделать финансовую модель, понять, куда действительно может развиваться предприятие, и после этого создать юридическую модель решения этой проблемы.

Фонд сможет работать благодаря целому ряду данных, которые будут ему предоставляться. В их числе прозрачность данных о должнике, его финансовом состоянии, имуществе. Такую информацию аккумулирует ФНС, формируя «цифровой портрет должника».

В него включаются данные из разных источников об активах, пассивах, связях должника, всех известных транзакциях, возможности неявных требований в случае банкротства. Система позволяет рассчитать, какой вариант развития корпоративной истории должника наиболее выгоден для кредиторов: мировое соглашение, отсрочка или рассрочка выплат, дополнительное кредитование или банкротство.

С одной стороны, такая инициатива точно будет не лишней, отметил в комментарии «Эксперту» руководитель екатеринбургского офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков. Поскольку в настоящее время закон о банкротстве практически не представляет должнику возможности реабилитировать свой бизнес (предусмотренные механизмы откровенно не работают), идея выглядит вполне оптимистично.

С другой стороны, продолжил юрист, подобный цифровой портрет должника возможен лишь в идеальных условиях. На практике сложно представить, что более-менее крупное юрлицо существует в таких «радужных» реалиях. Слишком много зависит от воли конкретных людей, цели которых порой состоят в максимальном заработке любыми путями. Но в любом случае, уверен Артем Комсюков, если такой фонд, пусть и редко, но будет выполнять свою функцию, то данная инициатива внедряется уже не зря.

ФНС не заинтересована в закрытии бизнесов

Создание фонда — это еще одна очень полезная инициатива, которая может помочь малому и среднему бизнесу пройти непростое для России и ее экономики время, заявил «Эксперту» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Разрыв логистических связей из-за нарушения авиационного и морского сообщения, уход западных брендов, продолжающаяся не первый год пандемия, отъезд из страны специалистов, а также влияние инфляции — все эти факторы сейчас приводят к падению рентабельности многих бизнесов и риску невыплаты задолженностей по кредитам.

Государству гораздо выгоднее проводить всеми возможными методами «финансовое оздоровление» пострадавших компаний и находить пути отсрочки или реструктуризации погашения долгов частного бизнеса перед кредиторами, нежели банкротить фирмы. Ведь бизнесмены зачастую создают рабочие места (их потеря ведет к росту безработицы), платят налоги и пошлины (что повышает доходы бюджетов государства и регионов), а некоторые способствуют улучшению эконмических связей с другими странами, объяснил эксперт.

Хотя очень похоже, что инициатива находится на финальной стадии проработки, однако запуска ее уже сегодня или завтра ожидать не стоит, полагает Николай Переславский. Скорее всего, она будет реализована в самом конце 2022 года, а наиболее вероятно — уже в 2023 году. Если бизнесу предложат достойную альтернативу банкротству, то стоит ожидать большого спроса на такую услугу. Хотя представителям деловых кругов теперь будет очень сложно спрятать свое имущество, ведь все, даже переписанное на дальних родственников, будет представлено сразу же «на блюдечке с голубой каемочкой», констатировал эксперт.

Конечно, налоговая служба является одной из заинтересованных сторон в «оздоровлении» бизнесов, а не в их закрытии с последующим банкротством. Если предприятие продолжит функционировать, то от него не перестанут поступать налоговые сборы, обратил внимание аналитик. А вот от обанкротившегося предприятия можно только получить снижение собираемости налогов и проблемы с получением задолженностей, если таковые остались. Создание такой площадки, как фонд, позволит снизить не только число банкротств, но и сократить срок проведения «оздоровления», который порой затягивается на несколько лет. Теперь рассмотрение дел и нахождение путей выхода из «тупика» может составить порядка одного месяца, в более сложных случаях — нескольких месяцев, указал Николай Переславский.

Бизнесу в текущих непростых экономических условиях можно только пожелать не набирать большое количество кредитов, а также при возникновении трудностей с их возвращением стараться сразу же извещать кредиторов и вырабатывать с ними пути выхода из сложившейся ситуации. Такой подход, уверен аналитик, позволит бизнесменам сохранять свои «детища», а также сбережет силы и нервы от ненужных судебных разбирательств.

Банкротство не всегда означает коллапс

Создание фонда может иметь позитивный эффект, предположил в беседе с корреспондентом «Эксперта» директор компании Mygenetic Владимир Волобуев. Однако не нужно забывать, что процедура банкротства в нашей стране не всегда означает коллапс бизнеса как такового. В значительной части случаев банкротство это часть реструктуризации бизнеса. Об этом косвенно говорит и статистика: в 2021 году только 73% банкротств было инициировано кредиторами.

Тем не менее, проблема есть, потому что массовые банкротства юридических лиц могут стать проблемой ликвидности для банков, подтвердил эксперт. И кратный рост заявителей на эту процедуру может серьезно отразится на состоянии финансовой системы. Сама по себе процедура реструктуризации хорошо показала себя в отношении физических лиц. Так, по данным ЦБ кредитные организации одобряют 59% заявок на реструктуризацию, помогая клиентам избежать личного банкротства.

Поэтому в ситуации, когда за прошлый год количество банкротств юридических лиц выросло лишь на 4%, создание подобного института может стать надежным страховым фактором всего банковского сектора в случае ухудшения макроэкономической ситуации. Но важно, что в этом случае главным требованием к его функционированию будет абсолютная прозрачность и четкие условия финансирования банковских структур, отметил Владимир Волобуев.

Впрочем, это относится к любым структурам с государственным финансированием. Остается надеяться, что коллаборация общественных организаций и органов власти даст в данном конкретном случае действительно положительный эффект, заключил эксперт.