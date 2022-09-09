«Группа ГАЗ» прирастает человеческим капиталом

Человеческий капитал — знания, умения, навыки, образование сотрудника — является в нынешних непростых условиях, возможно, ключевым ресурсом отечественной экономики. Для того, чтобы в будущем он преумножался, необходимо создавать условия для формирования полезных для будущей производственной деятельности качеств едва ли не со школьной скамьи.

Обозначенный подход невозможен без анализа трендов профессий. Причем не только востребованных сегодня, но и тех, которые будут востребованы в будущем. В качестве одного из примеров того, как следует развивать человеческий капитал, может рассматриваться политика «Группы ГАЗ» в данной области.

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От школьных программ к корпоративным высотам

«Дети учатся гораздо быстрее взрослых, и чем раньше они будут познавать технические области знаний в игровой форме, тем проще и легче им будет изучать их в будущем. Поэтому дошкольный возраст идеален с этой точки зрения. Так, самым маленьким участникам чемпионатов по робототехнике, организуемых и поддерживаемых нашей компанией, всего 4-6 лет. И, если лет 10 назад мы были сосредоточены преимущественно на студентах и открывали базовые кафедры в вузах, стажировали преподавателей сузов и вузов, то с 2012 года в область наших интересов попала и более молодая аудитория. Мы “зашли” в школы. Появились программы технического развития для школьников, такие как “Робототехника” фонда Вольное дело Олега Дерипаски, “JuniorSkills” и другие», — рассказала «Эксперту» директор по персоналу «Группы ГАЗ» Елена Марштупа.

Отметим, что сегодня на площадке группы в Нижнем Новгороде функционирует детский технопарк «Кванториум ГАЗ» и центр изучения цифровых технологий «Техноспейс». Детские технопарки ежегодно дают возможность более 600 детям получить доступ к передовым технологиям, учебному оборудованию, квалифицированным преподавателям, лучшим тьюторам и наставникам, погрузиться в проектную деятельность и, как итог, сделать более осознанный выбор профессии, определяющей дальнейшую жизнь. Тоже самое можно сказать и о других, реализуемых «Группой ГАЗ» проектах для молодежной аудитории.

В результате компанией выявляются мотивированные и талантливые ребята, которым потом предлагается корпоративная траектория профессионального развития. Тем самым группа обеспечивает свои предприятия кадрами для будущих инновационных проектов. Выпускники технопарков в большинстве своем продолжают обучение в технических вузах, некоторые из них уже трудятся предприятиях «Группы ГАЗ».

«Мы понимаем, что сегодня эффективная реализация образовательных проектов возможна только в партнерстве с системой образования, когда работодатель организует возможность для студентов погрузиться в актуальные задачи промышленности, и конкретно нашей отрасли — автомобилестроения. Сейчас “Группа ГАЗ” разрабатывает и выпускает высокотехнологичную продукцию. Это автомобили, оснащенные интеллектуальными системами безопасности, цифровыми сервисами, электромобили. У нас построены высокоавтоматизированные производства. И конечно, для таких проектов нам нужны перспективные кадры», — отметила Елена Марштупа.

Чтобы подготовить такие кадры, по ее словам, группой реализуются собственные образовательные программы. В рамках той же «Робототехники» проводятся соревнования беспилотных робототехнических систем. Вузам выделяются автомобили, на которых студенты учатся внедрять элементы беспилотных технологий, оказывается помощь в приобретении оборудования, проводятся консультации для поиска лучших инженерных решений. Ежегодные соревнования показывают, что мастерство студентов растет, здесь они оттачивают свои профессиональные навыки и приобретают опыт для возможной дальнейшей работы на ГАЗе.

В этом году в партнерстве с вузами и сузами Нижнего Новгорода «Группа ГАЗ» создала «Академию IT», где студенты соответствующих специальностей могут получить дополнительные знания в тех областях, которые непосредственно используются на газовских предприятиях. Ребята имеют возможность включаться в IT-проекты «Группы ГАЗ», работая под наставничеством опытных сотрудников, а также развивать soft skills. Они получают прикладные знания, понимают, как выстраивается работа по их направлению на предприятии. В программе на сегодня принимают участие порядка 120 студентов. При условии качественной и усердной работы в течение 1,5 лет у каждого из них будет шанс начать карьеру в компании.

Работая с вузами, «Группа ГАЗ» постепенно вышла за рамки образовательных программ и реализовала новую модель взаимодействия, предполагающую сотрудничество в сфере перспективных разработок. Создан инжиниринговый центр на базе МГТУ им. Баумана, который специализируется на разработке электроплатформ. Электробусы, которые работают на маршрутах Москвы — это как раз совместный продукт его инженеров и специалистов Бауманки. А совместно с Нижегородским государственным техническим университетом инженеры ГАЗа разработали беспилотный автомобиль, который сегодня эксплуатируется на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийске.

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Инициатива снизу поощряема

В контексте приумножения человеческого капитала работать только со школьниками и студентами, конечно, недостаточно. Необходимо уделять внимание и действующим сотрудникам. Их вовлеченность в процессы улучшений позитивно влияют на общую удовлетворенность персонала и производительность его труда. Инициатива, свежие идеи, каждодневные усовершенствования — это то, что необходимо в современном бизнесе. Именно собственные сотрудники в идеале должны быть авторами тех улучшений и проектов, которые помогают компании развиваться.

«В “Группе ГАЗ” в основе работы всех предприятий — производственная система ГАЗ, которую мы внедрили в начале нулевых. Инициатором был лично Олега Дерипаска. В ее основе — создание новой культуры производства, атмосфера, которая побуждает самих работников предлагать усовершенствования. Как результат — постоянное повышение производительности труда и снижение издержек. У нас предложение об улучшении производственного процесса может подать любой работник: в каждом цехе размещены стенды, где находятся так называемые зоны подачи кайзенов-улучшений. Действует и онлайн система подачи предложений. Темы идей могут быть самыми разными: улучшение условий труда и техники безопасности, повышение качества выпускаемой продукции, производительности труда, экономия ресурсов, экология», — отметила Елена Марштупа.

Если кайзен подтверждается, автору и исполнителю выплачивается премия. Важный момент, тоже работающий как поощрение — компания стараемся сделать срок реализации минимальным. Видя быстрое воплощение от своих идей, перемены к лучшему, работники с большим энтузиазмом вовлекаются в процесс непрерывных улучшений. Кроме того, существующее положение вещей побуждает их к дальнейшему совершенствованию производственных процессов, собственных рабочих мест, окружающего пространства. Только на Горьковском автозаводе каждый месяц реализуется порядка 200 кайзенов.

Кроме того, в компании ежегодно проводится конкурс по защите проектов по производственной системе — это прекрасная возможность для всех, в том числе молодых сотрудников, заявить о себе и предложить руководству прорывные идеи. Наиболее отличившихся работников включаем в кадровый резерв, предоставляем возможность пройти обучение по программе МВА в МГУ за счет компании, добавила директор по персоналу «Группы ГАЗ».

ГАЗ следит за качеством жизни работников

Еще одни важным аспектом преумножения человеческого капитала, безусловно, является благополучие сотрудников. И в это понятие входит не только базовый социальный пакет.

«Мы понимаем благополучие сотрудника как повышение качества жизни в широком смысле этого слова. Провидится анализ потребностей людей и, соответственно, расширяется спектр поддержки. Сегодня наши социальные программы включают не только стандартный пакет. Например, в 2020 году стартовала жилищная программа, в рамках которой компания в течение 10 лет компенсирует сотрудникам 50% ежемесячного платежа по ипотеке плюс значительную часть расходов на уплату процентов. Причем в наших банках-партнерах кредит может быть оформлен без первоначального взноса. Программа рассчитана в первую очередь на производственный персонал и ИТР», — уточнила Елена Марштупа.

Она отметила, что большой блок работы связан с поддержкой здоровья людей. Работники «Группы ГАЗ» могут рассчитывать на льготный отдых в санаториях и пансионатах, оплачивая только 20% стоимости путевок, а в детские лагеря и оздоровительные центры — не более 10%. Кроме того, рабочие непосредственно на производстве обеспечиваются горячим питанием. В любое время года проводятся совместные спортивные мероприятия: спартакиады, различные соревнования.

Наконец, ГАЗу удалось сохранить существовавшую с советских времен мощную медицинскую базу. В последние годы модернизируется, оснащается современным оборудованием, которое не всегда встретишь даже в частных медицинских центрах. Например, два года назад в корпоративном медцентре появилась собственная ПЦР-лаборатория и рентгенологическое отделение с оборудованием для МРТ- и КТ-исследований, аналогов которому нет в регионе.

«Мы регулярно опрашиваем сотрудников о том, что им и их семьям нужно для улучшения качества жизни за пределами заводских проходных. В топе ответов — доступное жилье, благоустройство дворов, спорткомплексы рядом с домом, зеленые парки. В этом плане “Группа ГАЗ” делает все, что в ее силах. Осуществляются инвестиции в соцобъекты в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, в Павлово, в других городах, где у нас есть производства. Но здесь, конечно, нужна и поддержка государства, соответствующие федеральные и региональные программы», — заключила Елена Марштупа.