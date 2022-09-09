Halliburton оставляет за собой на российском рынке нефтяной шлейф

Американская транснациональная нефтесервисная корпорация Halliburton ушла с российского рынка. Об этом стало известно из заявления компании, опубликованного в пятницу. При этом бизнес в РФ продан местному менеджменту.

«Российская команда менеджеров теперь владеет и управляет бывшим бизнесом и активами Halliburton в России под названием ООО "БурСервис", которое не зависит от Halliburton», — отмечено в релизе компании.

Подробности сделки не сообщаются. Ранее Halliburton подчеркивала, что их российские активы оцениваются в 340 млн долларов. Компания производит оборудование для бурения скважин и обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Кроме того, она разрабатывает программные продукты в интересах предприятий нефтегазовой отрасли.

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Потребуется кооперация с дружественными странами

По словам эксперта Финансового университета, при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, Halliburton не единственная компания, которая идет по пути передачи части своих активов менеджерам дочерних подразделений. В частности, подобную схему рассматривала и, например, Renault, продав долю в российских заводах за бесценок, но получив шанс вернуться назад в случае изменения ситуации.

«Отмечу, что крупнейшие поставщики нефтегазового оборудования, типа Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes, держались дольше, чем такие мейджоры, как Shell или BP. Это произошло потому, что последние находились под пристальным вниманием общественности. А менее известные широкой публике компании имели возможность ждать еще пару месяцев и в итоге пришли к компромиссному варианту, просто продав часть российских активов. По факту это значит, что то оборудование, которое уже ввезено в РФ, будет использоваться. Новое же оборудование ввозиться не будет», — заметил он.

Станислав Митрахович считает, что скорее всего «БурСервис» в партнерстве с другими российскими игроками будет работать над уже начатыми и новыми проектами, подхватывая оставленный Halliburton бизнес. Однако насколько удачно получится восстановить процессы на российской технологической базе — пока неясно.

«Потребуется время для освоения всех технологий, потребуется кооперация с дружественными странами. Хотя в прошлом была история, когда американская помощь использовалась для разработки месторождений для “Силы Сибири—1”. В итоге американцы ушли, а месторождения мы довели самостоятельно. Поэтому, конечно, есть шанс наладить работу и без иностранцев. Однако, безусловно, одно дело, когда уходят компании, продающие всякий ширпотреб, что легко заменяется продукцией из Китая, и другое — когда работу прекращают те, кто предоставляет хитрые технологические решения. Последнее пока самое сложное для нас, и только будущее покажет, что России удастся на этом поле сделать», — резюмировал он.

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«БурСервис» может не выдержать конкуренции

В тоже время, как напомнил ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, некоторые иностранные компании, вроде Halliburton и Baker Hughes, добровольно придерживаются «самосанкий» против РФ, многие из них уже отказывались поставлять в страну оборудование. Именно поэтому вопрос, чем будет заниматься компания «БурСервис», пока остается открытым.

«Основная “фишка” иностранцев и была в том, что они поставляли уникальное оборудование. Конкурентного преимущества без этого у них просто нет, с таким же успехом клиентам можно уйти к другим, в том числе — отечественным, компаниям», — подчеркнул он.

Кроме того, Игорь Юшков обратил внимание, что иностранные сервисные компании занимались в РФ сложными операциями. Учитывая тот факт, что в России с каждым годом все выше доля трудноизвлекаемых запасов нефти, их окончательный уход может иметь шлейф неприятных последствий. При этом эксперт уверен, что частично подобные услуги в РФ смогут заместить самостоятельно, а частично — заказать у Китая.

«Радикально добыча нефти не будет падать, но проблем это добавит. Снижение объемов производства из—за ухудшения ресурсной базы уже есть. Сейчас это снижение может быть просто более интенсивным. И, конечно, тут встает вопрос соотношения цены и качества того же оборудования –— у западных компаний оно было просто более конкурентоспособным. Но что-то, конечно, у нас все равно будет», — заключил он.