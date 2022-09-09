Индия заткнула за пояс Британию

В 2022 году обстановка в мире изменилась, и то, что работало раньше — теперь не работает. Сломались взаимоотношения с традиционными западными партнерами, полностью изменились логистические цепочки, взаимоотношения с некоторыми юрисдикциями зачастую несут высокие бизнес-риски. В Европе и США промышленная инфляция бьет рекорды двухзначных значений, что означает не просто сложность в работе с ними, но и «съеживание рынка» даже для своих компаний. Поэтому, сейчас время смотреть на восток и юг: крупнейшие монорынки по 1,5 млрд человек — Индия и Китай, миллиарды накопленных денег у арабских стран, и перспективные арабские страны.

Но каждый из рынков — это отдельная культура, обычаи и правила поведения, причем, в Индии, например, все отличается от штата к штату. А что же Индия сегодня?

Индия — крупнейшая демократическая страна в мире с населением примерно в 1,4 миллиарда человек. За последние годы она стала одной из основных сил на мировом экономическом рынке. Совсем недавно страна заняла 5-е место в международной экономике, обогнав Великобританию. Индийская экономика оказывает большое влияние на мировой рынок, поэтому вполне справедливо то, что многие российские компании стремятся расширить свои связи с местным бизнесом. Важное значение имеет не только относительно дешевая рабочая сила, но и такие факторы, как высокая численность среднего и высшего класса, обладающих высокой покупательной способностью.

По данным Глобального института Mckinsey, к 2025 году в каждом из 69 крупных городов Индии будет проживать около 1 миллиона человек. В дополнение к этому наблюдается тенденция переходу индийской молодежи из сельской местности в город. Скорее всего, это приведет к росту среднего и высшего класса страны. В результате автоматически увеличится потребительский рынок.

Согласно отчету Doing Business за 2020 год, опубликованному Всемирным банком, Индия третий раз подряд вошла в топ-10 стран, улучшающих свои показатели. В рейтинге легкости ведения бизнеса Индия поднялась на 14 позиций и заняла 63-е место по сравнению с 77-м местом в прошлом году.

Экономический рост Индии в последние годы был исключительным. Благодаря политической стабильности, ключевым структурным реформам, росту частного потребления и государственных инвестиций Индия достигла высокого рейтинга макроэкономической стабильности (90 баллов из 100 и 41 место из 141 экономики) в Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

В Индии большой средний класс, что делает ее привлекательным потребительским рынком. Страна является крупнейшим в мире рынком промышленных товаров и услуг и занимает 3-е место из 141 по размеру рынка в соответствии с Индексом глобальной конкурентоспособности ВЭФ. Ожидается, что этот рынок будет только расти. По оценкам ВЭФ, к 2030 году общие потребительские расходы Индии вырастут до 5,7-6 трлн долларов.

Несмотря на достигнутый прогресс, Индия по-прежнему отстает от многих крупных стран по таким важным показателям, как простота открытия бизнеса, обеспечение соблюдения контрактов и регистрация собственности. Регистрация бизнеса может занять 68 дней; в случае возникновения коммерческого спора на решение вопроса в местном суде может потребоваться ошеломляющие 1445 дней.

Огромные размеры и фрагментированный характер индийского рынка также могут представлять проблему для инвесторов и предприятий. Индийские штаты часто сравнивают с отдельными нациями, учитывая их размеры и разнообразие в языке, культуре, квалификации рабочей силы и инфраструктуре. Это создает значительные различия в бизнес-ландшафтах. Нормативные акты, правила и политика могут варьироваться от штата к штату, равно как и субъективные толкования действующих законов. Культурные различия также необходимо понимать и учитывать. Например, Южная Индия богаче и старше, в то время как северная часть страны моложе и беднее. Северные индийцы предпочитают общаться на хинди, в то время как южные индийцы используют для деловых операций английский или свой соответствующий местный язык. В случае открытия производства на территории любого штата, нужно учитывать следующую особенность местного рынка труда — неквалифицированная рабочая сила стоит очень дешево, однако зарплаты квалифицированных специалистов и менеджмента могут достигать европейского уровня. Хотя многие российские компании до сих пор находятся в иллюзии, что в Индии рабочая сила очень дешевая. Это не так.

В зависимости от характера бизнеса для иностранного инвестора существуют различные варианты входа в Индию, такие как представительство, филиал, офис связи, частная компания с ограниченной ответственностью, общество с ограниченной ответственностью и так далее. Налогообложение в Индии достаточно сложное, с различными налогами, взимаемыми центральными органами власти и правительствами штатов. Центральное правительство взимает прямые налоги, такие как корпоративный подоходный налог, налог на прирост капитала, налог на операции с ценными бумагами, налог на операции с товарами и таможенные пошлины. Стандарты бухгалтерского учета регулируются Институтом дипломированных бухгалтеров Индии. Финансовая отчетность должна готовиться ежегодно, с окончанием финансового года 31 марта.

Государственные программы, такие как Skill India, Make in India и Digital India, способствуют улучшению делового климата в стране. Проект «Умные города» и растущие расходы на инфраструктуру относятся к числу недавних административных реформ, которые положительно влияют на привлекательность Индии как инвестиционного направления.

В Индии есть много секторов экономики, которые все еще находятся в стадии развития. Например, образование, здравоохранение, водные ресурсы, малые и средние предприятия и многие другие. Индия предлагает огромные возможности для зарубежных инвесторов, но это большой и сложный рынок, который требует тщательной навигации для достижения успеха.

Вести бизнес в Индии непросто. Здесь не работает стратегия немедленного получения прибыли — требуется долгосрочный подход, готовность учиться и меняться, стремление понять страну и ее правила. Однако для тех, кто сможет разобраться в том, как работает эта страна, открываются поистине безграничные возможности.