Калиматов инициировал снижение налоговой ставки на доход для представителей малого и среднего бизнеса на 4%

Субъекты малого и среднего бизнеса в Ингушетии теперь будут платить налог по ставке 2%. Эта мера призвана мотивировать бизнес к легализации доходов и уходу от «серых» зарплат. Снижение ставки предложил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

В Ингушетии до 2% снизили налоговую ставку для субъектов малого и среднего бизнеса, которые используют упрощенную систему налогообложения и выплачивающих налог с дохода. Это на 4% ниже, чем было до того, как в статью 2 республиканского закона «О налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Ингушетия» были внесены изменения.

Инициатором упомянутых изменений стал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Мы обратились в законодательное собрание с инициативой предоставить малому и среднему бизнесу льготу по налогам, снизив процентную ставку с 6 ​ до 2 процентов. Такая мера назрела, предприятиям малого и среднего бизнеса в условиях западных санкций приходится нелегко, мы это учитываем. Кроме того, есть и такой расчет – пусть уж лучше имеющиеся 4,8 тыс. предприятий заплатят 2% налога, чем меньше половины из них перечислят нам по 6%, а остальные будут уклоняться от налоговых платежей», – заявил Калиматов. Он объяснил, что власти республики мотивируют бизнес к легализации доходов, уходу от «серых» зарплат, приучают людей к налоговой дисциплине. В перспективе, по словам Калиматова, это позволит обеспечить социальную защищенность граждан, для которых белые выплаты означают пенсии и другие льготы в будущем.

Перед принятием законопроекта в городах Магас и Сунжа провели заседания фокус-групп, в ходе которых была оценена целесообразность снижения налоговой ставки для представителей малого и среднего бизнеса налоговой ставки до 2%. Результат показал, что бизнес-сообщество поддерживает данную меру. Опросы республиканской Торгово-промышленной палаты и Центра управления регионом также показали, что большинство жителей одобряет инициативу.

Помимо этого, в статью 2 налогового закона внесли поправки о размере налоговой ставки для организаций и предприятий, работающих по УСН и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Для них налог уменьшился с 15% до 14,7%.

За последние 3,5 года в Ингушетии выросло число субъектов малого и среднего бизнеса. Оно увеличилось на 10% и достигло 4,8 тысячи единиц. Стоит отметить, что среднесписочная численность работников предприятий МСП увеличилась на 76%: с 4290 человек в 2019 году до 7566 человек в июле 2022 года. В регионе действует и институт самозанятых. С января по июль текущего года такой статус зарегистрировали 6 тысяч физлиц, которые теперь применяют льготный режим налогообложения. Таким образом, у граждан есть возможность легально работать и получать доход от подработок.

​Еще одним важным шагом, направленным на поддержку малого и среднего бизнеса, стало предоставление его представителям грантов, начавшееся в 2021 году. На них могут рассчитывать субъекты МСП, которые получили статус социального предпринимателя. Гранты на общую сумму 3 миллиона рублей получили семь субъектов МСП, которые занимаются деятельностью, направленной на достижение общественно-полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества.