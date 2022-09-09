Северная Корея официально провозгласила себя ядерной державой

В КНДР приняли закон, позволяющий стране автоматически наносить ядерный удар по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам страны.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. В Пхеньяне заявляют, что обладание ядерным оружием является его «законным и неотъемлемым правом».

«Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану», — указывается в документе. Уточняется, что ядерное оружие будет автоматически применяться в случае нападения на лидера КНДР.

Законом, которым Северная Корея провозглашает себя ответственным ядерным государством, установлены порядок управления ядерным вооружением, а такде задачи и принципы его применения; определяются условия, при которых такое оружие может быть использовано.

В частности, условиями для подобных действий может стать нападение на страну с применением ядерного или другого оружия массового поражения, а также ситуация, когда угроза такого нападения считается «неизбежной». В число других условий входит нападение на руководство станы или на руководителей командования ее ядерными силами; нападение (либо его неизбежность) на стратегические объекты страны. Также в этот список входит возникновение чрезвычайных ситуаций, при которых создается необходимость оперативно предотвратить расширение масштабов войны. Кроме того, КНДР может применять ядерное оружие для захвата инициативы в войне либо при угрозе существования других стран и жизни людей.

В декрете о применении ядерных сил подчеркивается, что они являются «основным средством национальной обороны» и используются для защиты суверенитета, территориальной целостности страны и безопасности людей от внешних угроз. Оружие будет применяться как крайняя мера и не должно использоваться для угрозы, указывается в документе.

В Пхеьяне пообещали противодействовать утечкам технологий, а также гарантировали, что не будут передавать ядерное оружие другим странам.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в речи для седьмой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва в Пхеньяне, прошедшего 9 сентября, заявил, чт Северная Корея не откажется от ядерного оружия ни при каких обстоятельствах.