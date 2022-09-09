Москва и Тегеран обсудят в Баку строительство логистического хаба в крупнейшем порту Ирана

Россия и Иран в ходе посвященной развитию международного транспортного коридора «Север — Юг» трехсторонней встречи в Баку обсудят создание транспортно-логистического терминала в портовой зоне Бендер-Аббас на юге исламской республики.

Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака сообщает ТАСС.

«Среди основных задач в рамках деятельности рабочей группы предлагаем рассмотреть <...> переработку и согласование между сторонами условий реализации проекта создания транспортно-логистического хаба в портовой зоне Бендер-Аббас», — приводит агентство слова вице-премьера.

Новак уточнил, что стороны будут обсуждать развитие логистических центров и сервисов для перевалки российских грузов в портах Энзели и Бендер-Аббас, а также использование терминала в Бендер-Аббасе для перевалки грузов, следующих в страны Персидского залива и далее в Южную Азию.

Бендер-Аббас является крупнейшим иранским портом. Он расположен на юге страны на берегу Персидского залива рядом с Ормузским проливом. Порт имеет стратегическое коммерческое значение и является центральной точкой торговых путей на юге Ирана.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора «Север — Юг» было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году, позже состав участников соглашения превысил 10 стран. Цель проекта — привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через РФ в Европу — по сравнению с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние, соответственно и затраты, сокращаются более чем в два раза. Индия инвестировала в проект около $2,1 млрд; часть этой суммы пошла на строительство транспортной инфраструктуры в Иране.

«Север — Юг» предусматривает три основных маршрута относительно Каспийского моря: транскаспийский идет через порты Астрахань, Оля, Махачкала; восточный — прямое железнодорожное сообщение через Казахстан, Узбекистан и Туркмению с выходом на железнодорожную сеть Ирана. Западный коридор — ж/д сообщение через пограничные переходы Самур (Россия) — Ялама (Азербайджан), с дальнейшим выходом на Иран через пограничный переход Астара.

Ранее одной из основных задач в рамках деятельности рабочей группы, которая проводит трехстороннюю встречу в Баку, Новак называл обсуждение строительства отрезка железной дороги Решт (Иран) — Астара. Как пишет «РИА Новости», сроки ввода в эксплуатацию участка имеют принципиально важное значение, поскольку он является последним недостающим звеном прямого ж/д маршрута по западной ветви коридора «Север — Юг». Согласно оценкам специалистов, участок позволит увеличить грузопоток по западному маршруту до 15 млн тонн.