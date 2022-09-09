Москвичи увидят столицу будущего на фотовыставке в Красной Пресне

Фотовыставка «Москва будущего глазами художников» открылась в парке Красная Пресня и будет работать до 30 сентября. Экспозиция посвящена 875-летию со дня образования столицы и подготовлена в рамках проекта «Открой#Моспром». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В этом году Москве исполняется 875 лет. Накануне празднования юбилея в рамках проекта «Открой#Моспром» мы решили организовать в парке Красная Пресня тематическую фотовыставку «Москва будущего глазами художников». Гости и жители столицы смогут узнать, как Москву будущего представляли художники начала XX века», – сказал Овчинский.

Посетители увидят рекламные открытки с изображением «Москвы будущего», выпущенные более ста лет назад кондитерской фабрикой «Товарищества Эйнем», которая сейчас называется «Красный Октябрь». На них художники начала ХХ века изобразили жизнь столицы через много лет, рассказал глава департамента.

Участникам также покажут работы современного художника Дмитрия Лигая, который создал открытки о будущем, выполненные в новой технике графики.

«Эта выставка – настоящий подарок москвичам и гостям столицы. С каждым годом наш город становится ярче и комфортней. История Москвы и фабрик неразрывно связаны, и «Красный Октябрь» остается одним из символов столицы. Ровно сто лет назад фабрика была переименована из «Товарищество Эйнем» в «Красный Октябрь». Современные кадры, представленные на выставке, сейчас нам кажутся фантастикой, но не пройдет и ста лет, как они могут оказаться привычной реальностью», – добавил управляющий директор холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Орлов.