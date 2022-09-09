Наиболее интересные сериалы, вышедшие летом 2022 года

На сайте Kinoflex.tv находится большая база фильмов и сериалов различных жанров, а в статье будут рассмотрены наиболее ожидаемые сериалы, которые вышли летом 2022 года.

Бумажный дом: Корея

Северная и Южная Кореи прекратили войну и приняли решение взаимодействовать экономически, ввели даже единую валюту. Да вот только простые граждане от этого совсем не выиграли, а богачи только стали ещё богаче. Формируется группа людей, которая собирается провернуть крупнейшее ограбление, но дело зашло в тупик, когда пришлось взять заложников.

Список смертников

Джеймс Рис состоял в группе специального подразделения, которое было отправлено на задание, и там было совершенно неожиданно убито 12 человек. Находясь уже дома, мужчина страдает от тяжелых воспоминаний и чувства вины. Пытаясь докопаться до истины произошедшего тогда, Рис вступает на очень опасную тропу, и теперь ему нужно защищать не только себя, но и семью.

Обитель зла

Сестры Джейд и Билли узнают, что их отец разрабатывает в секретной лаборатории страшный вирус, превращающий людей и животных в плотоядных монстров. Проходит 14 лет, и на Земле разразился настоящий зомби-апокалипсис: нормальных людей осталось всего около 300 млн, а остальные заразились этим вирусом.

Дом дракона

Клан Таргариен оставляет Валирию, которая обречена, и отправляется в западном направлении. Там могущественное семейство обнаруживает обширную территорию, которая кишит королевствами, враждующими между собой. В борьбе за Железный трон члены клана Таргариен готовы на всё, даже на предательство друг друга.

Черная птица

Джимми Кина посадили в тюрьму на 10 лет по делу о наркотиках. Ему поступает интересное предложение: если он добьется признания другого заключенного по имени Ларри, обвиняемого в нескольких убийствах, то Джимми отпустят на свободу. Только это задание крайне непростое, ведь Ларри скоро должен выйти, также важно делать всё аккуратно, чтобы преступник не заподозрил чего странного.

Цветы на чердаке: Начало

Оливия - юная и красивая девушка, которая является одной из самых желанных невест в округе. Она принимает ухаживания состоятельного холостяка Малькольма и выходит за него замуж. Только далее её семейная жизнь превращается в сущий кошмар.