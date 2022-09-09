Объем ФНБ сократился в августе на 286 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 сентября составил 11,87 трлн рублей или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Месяцем ранее он насчитывал 12,156 трлн рублей, или 9,1% ВВП. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

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«По состоянию на 1 сентября 2022 г. объем ФНБ составил 11 869 900,7 млн рублей или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, что эквивалентно 196 626,7 млн долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ снизился до 8,29 трлн рублей (или $137,322 млрд) с 8,66 трлн рублей (или $141,309 млрд) месяцем ранее.

Из средств фонда в Банке России размещено 49,189 млрд евро, 5,315 млрд фунтов стерлингов, 768 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, 4,5 млрд рублей и 554,91 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 528,7 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 309,7 млрд рублей и $2,2 млрд, в привилегированные акции банков — 329 млрд рублей, на субординированные депозиты в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 138,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 1,5 трлн рублей, «Аэрофлота» — 68 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД — 250 млрд рублей, в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11,85 млрд рублей, в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 млрд рублей, в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2,3 млрд рублей.

В августе ОАО «Ямал СПГ» частично (5,88% от номинальной стоимости) погасило облигации серии 01 (количеством 1 207 024 штуки, общей номинальной стоимостью 1 207 024 тыс. долл. США), приобретенных за счет средств ФНБ в 2015 году в целях финансирования инвестпроекта «Строительство комплекса по добыче и подготовке газа, завода СПГ и мощностей по отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал», в результате чего в ФНБ были зачислены средства в сумме 4,284 млрд рублей. Кроме того, ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования проектов: КЖЦ-1 (124,4 млн рублей) и КЖЦ-2 (103,5 млн рублей).

Также в августе 58,334 млрд рублей из средств ФНБ были размещены в обыкновенные акции АО «ГТЛК» (5 833 402 штук по 10 тыс. рублей за одну акцию). Еще 2,3 млрд рублей из ФНБ поместили в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» (2 298 929 штук по цене 1 000 рублей за каждую). Еще 2,079 млрд рублей из фонда были размещены в облигации Фонда содействия реформированию ЖКХ (в количестве 2 078 621 штуки по цене 1 000 рублей) в целях финансирования программы финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры ЖКХ.

Размещение средств ФНБ на валютных счетах в ЦБ за период с 15 декабря по 31 августа показало отрицательный финансовый результат (-$90 млн или -5,4 млрд рублей). Курсовая разница по номинированным в валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота с 1 января по 31 авгута в совокупности составили отрицательную величину в размере -2,5 трлн рублей.

В Минфине отметили, что в августе в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ в размере 263,7 млн рублей; от размещения в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, – 5,9 млрд рублей; от размещения на субординированном депозите в Газпромбанке – 986 млн рублей. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы за исключением средств на счетах в ЦБ в 2022 году составил 23,9 млрд рублей, или $348,6 млн.

