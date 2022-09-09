Орешкин: юань не должен заменить собой рубли

Между главой Минфина Антоном Силуановым и помощником президента Максимом Орешкиным возник спор. Ну или расхождение — в оценке будущего золотовалютных резервов России. Первый уверен, что хранить сбережения стране лучше в юанях и золоте. В свою очередь, второй считает, что оптимальный способ сбережения — это рубль.

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Так, в интервью «России 24» в преддверии Московского финансового форума Антон Силуанов отметил, что резервы стран обычно формируются в тех валютах, с кем идет активная торговля. Телеканал опубликовал отрывки из фильма, снятого в честь 220-летия Минфина.

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«Да, у нас сейчас мы видим увеличение объемов торговли с нашим восточным соседом. И, безусловно, роль юаня в резервах будет также расти», — сообщил он, добавив, что «в нынешних условиях, если и создавать резервы и хранить деньги в золотовалютных резервах, то, в первую очередь, конечно, это золото, это юань, а также ряд других валют дружественных стран».

Между тем помощник президента дает свою оценку ситуации с ЗВР, и, по его мнению, России следует хранить резервы в рублях, а не в других валютах, например, юанях. «Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты», — передает «Интерфакс» слова Максима Орешкина, сказанные на пленарной сессии Мосфинфорума.

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Этот спор сейчас очень актуален. Во властных кругах идет дискуссия по поводу введения нового бюджетного правила. И в то время, как одни облеченные властью экономисты изо всех сил пытаются его ввести, вновь сложив деньги в кубыщку, теперь в юаневую, зазвучали и другие голоса. Вот уже они и стали прорываться наружу. Впрочем, первая точка зрения все еще очень сильна.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов видит заявление Максима Орешкина, скорее, философским: как сделать, чтобы ни от кого слишком сильно не зависеть. Очевидно, высказал он свое мнение «Эксперту», что в накоплении рублей на счетах ЦБ нет необходимости: регулятор может напечатать столько денежной массы, сколько нужно. При этом отсутствие валютной подушки убийственно для рубля, считает аналитик, так как в годы низких цен на нефть страна просто не сможет расплачиваться за импорт, поскольку курс доллара, евро и юаня улетит в небеса.

Сперва, полагает он, нужно поменять структуру производства, экспорта и импорта, избавиться от нефтяной зависимости, перестроиться на новые технологические рельсы...

Но, похоже, что именно для этого Максиму Орещкину и нужен рубль. Это не рубль в резервах, а тот, который работает, то есть инвестируется. В национальное производство, а не в чужие валюты

Рубль, превращённый в завод, невозможно заморозить на счетах зарубежных банков

Резервы формируются на «черный день», или как минимум для сложной экономической и геополитической ситуации, напоминает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Соответственно, они должны отвечать трём важным критериям: стабильность, ликвидность и безопасность. На текущий момент активов, которые бы отвечали всем трём требованиям, нет. Впрочем, в большей степени им соответствуют рубль, золото и частично юань. В то же время все эти активы нуждаются в дополнительных системных проработках.

Рубль мог давно стать резервной региональной валютой, если бы не его многолетняя нестабильность и наличие парадигмы, что слабая национальная валюта поддерживает экспортёров и бюджет, сказал «Эксперту» Андрей Кочетков. Поэтому, по его мнению, в стабильные времена торговые партнёры РФ предпочитали доллары и евро, как наиболее ликвидные валюты для обеспечения международных операций.

Однако сегодня рубль становится предпочтительной валютой для торговли с РФ. За рубли уже можно купить такие ресурсы, как газ, нефть, удобрения и сельскохозяйственную продукцию. Государствам, которые испытывают потребность в российских поставках, есть смысл сформировать определённые резервы в рублях.

Для России подобные накопления смысла не имеют, так как по своей сути будут считаться внутренними финансовыми резервами на случай необходимости поддержки бюджетных расходов. Но, полагает аналитик, это не отрицает возможности использования рубля в международных расчётах, так как потребность в российских товарах делает рубль DeFacto инструментом внешней торговли.

А наибольшую ценность рубль приобретает, если он инвестируется в отрасли экономики, которые снижают зависимость от внешних поставок и расширяют экспортные возможности, указывает Андрей Кочетков. Условный рубль, превращённый в завод по производству микросхем, невозможно заморозить на счетах зарубежных центральных банков, но при этом он покрывает крайне важную сферу зависимости от импорта.

Оптимальную конфигурацию резервов аналитик видит в достаточных валютных и металлических накоплениях для гарантий международной торговли, с внутренним рублёвым резервом. Это, полагает он, обеспечит устойчивость национальных финансов.

И блестит, и золото

Современный мир оценивает богатство в долларах, а не в золоте, как это было ещё сотню лет назад, замечает Андрей Кочетков. Сделки оцениваются в американской валюте, даже если речь идёт о взаимодействии стран, которые далеки от США экономически и географически. Меж тем сам доллар далеко не самый устойчивый актив. За последние 50 лет он подешевел относительно золота почти в 50 раз. За 25 лет в 6 раз, а за последние 15 лет в два раза.

Накопленная инфляция в долларе составляет 170% за 25 лет, более 31% за последние 10 лет и более 23% за последние пять лет. То есть миф об устойчивости американской валюты всё же остаётся мифом, а не реальностью. Однако активы, относительно которых оценивается доллар, не обладают параметром высокой ликвидности.

То есть, объясняет аналитик, сложно рассчитываться за электронику железными бочками с нефтью. Однако наличие гарантийных прав на покупку такой нефти уже становится более ликвидным инструментом. По сути, рубль сегодня превращается в такой инструмент, за которым стоит возможность приобретения различных ресурсов. Только вот он также подвержен инфляционным процессам, поскольку обеспечивает внутренний товарный и прочий обмен в России. Соответственно, для резервов предпочтительней иметь бочку нефти, чем цифры на электронных счетах.

В отличие от нефти, или мешка зерна, золото — это одновременно товар и деньги в компактном анонимном виде. Соответственно, если обеспечить международные расчёты на его основе, то оно может стать и рублём, и долларом, и юанем, и даже бочкой нефти при необходимости. В отличие от фиатных валют, оно не теряет свою ценность на историческом горизонте, хотя может демонстрировать волатильность на коротких отрезках.

Золото, констатирует Андрей Кочетков, полностью отвечает требованиям стабильности и безопасности, хотя и проигрывает фиатным валютам в ликвидности. Поэтому для времен спокойных и тучных есть смысл накапливать определённые средства в валютах, но во всём остальном лучшим выбором служит золото, или корзина драгоценных и ценных металлов. И — работающий в экономике рубль.