Переходу к «чистой» экономике может помешать дефицит одного металла

Натаниэль Буллард из Bloomberg считает медь главным «носильщиком» в процессе декарбонизации экономики. Она, по его мнению, в буквальном смысле связывает прошлое и будущее. Медь так же, как еще несколько металлов: литий, кобальт и т.д., используется везде: в солнечных панелях, ветряных турбинах, в передающей инфраструктуре, в батареях для хранения энергии, в двигателях электромобилей и прочих электрических транспортных средств. С тем, что медь – главная движущая сила перехода к чистой экономике, по крайней мере, среди металлов, соглашаются все специалисты. Поэтому ее дефицит может сильно затормозить или даже сорвать декарбонизацию.

К сожалению, сейчас на рынке меди спрос сильно, почти на пять миллионов тонн превышает предложение. Если эта тенденция сохранится, то, согласно недавнему исследованию S&P Platts, о климатических задачах и чистом воздухе можно будет забыть.

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Из наиболее важных и полезных технических характеристик меди следует отметить относительно высокую электропроводимость и низкую реактивность. Конечно, медь широко применяется и в традиционных производстве электроэнергии и ее передаче, но при переходе к чистой экономике и электрификации автопрома ее требуется намного больше, чем в традиционных. Так, к примеру, в электромобиле этого металл в 2,5 раза больше, чем в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. При производстве энергии с использованием солнечных панелей и ветряных турбин его требуется в 2 и 5 соответственно раз больше, чем при производстве энергии из газа и угля.

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Производство меди явно не успевает за спросом, который стремительно растет. Авторы исследования S&P считают, что спрос на медь к 2035 году почти удвоится и достигнет 50 млн тонн в год, а к 2050 г. вырастет до 53 млн тонн. Это, между прочим, больше, чем все количество меди, использованное человечеством с 1900 по 2021 годы.

Между тем, производство меди, подчеркивает Oil Price, сможет вырасти за это время лишь на 16%.

Анализ BloombergNEF более консервативный, но тоже производит впечатление: спрос на медь увеличится к 2040 году более чем на 50%. Такой разрыв между спросом и предложением, однако, не означает, что следующие 18 лет планете придется жить при «вечном» дефиците меди. Скорее всего, дефицит будет влиять на спрос через очень высокие цены. Дефицит сам же должен помочь в какой-то мере сбалансировать дисбаланс между спросом и предложением. Однако это произойдет за счет развития чистой энергетики и передачи энергии.

Авторы исследования призывают и сейчас, и в будущем увеличить инвестиции в разведку новых месторождений меди и ее добычу.

Вторичное производство, т.е. повторное использование меди находится на достаточно высоком уровне. Именно оно позволяет более-менее закрыть разрыв в 4,6 млн тонн в год между спросом и предложением. У вторичного производства, к тому же, есть большие резервы в увеличении сбора ненужной меди у потребителей и из отработанных приборов. Сейчас оно находится уровне 53% и имеет перспективы для роста.