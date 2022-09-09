Премьер Бельгии: Энергетический кризис может полностью остановить европейскую экономику

Европейских лидеров по отношению к энергетическому кризису сейчас можно разделить на две группы: оптимистов, как немецкий канцлер Шольц, который на днях заявил немцам, что в немецких хранилищах уже достаточно газа, чтобы перезимовать в тепле и комфорте; и пессимистов типа премьер-министра Бельгии Александра Де Кро, которых, естественно, больше.

Глава бельгийского правительства предупредил, что в борьбе с энергетическим кризисом промедление смерти подобно. Он имеет в виду не людей, хотя без жертв в нынешней ситуации не обойтись, а европейскую экономику, которую кризис может, по его мнению, полностью остановит, после чего ей придется долго и мучительно восстанавливаться.

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«Еще несколько таких недель, как сейчас,- цитирует Александра Кро агентство Bloomberg,- и она (экономика) полностью остановится. Восстановить ее будет намного труднее, чем незамедлительно вмешаться в ситуацию на газовых рынках. В противном случае мы рискуем получить деиндустриализацию и, вполне вероятно, серьезные социальные потрясения».

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Де Кро уверен, что Евросоюз должен без промедления ввести широкомасштабные ограничения на цены на газ, если в Брюсселе, конечно, хотят спасти европейскую экономику.

«Если честно, то я не вижу иного выхода, кроме интервенции,- заявил бельгийский премьер.- У нас не будет второго шанса доказать 450 миллионам европейцам, что мы контролируем ситуацию. Сейчас мы видим, как процветание и достаток покидают Европейский Союз».

Александр Кро дал интервью Bloomberg накануне встречи министров энергетики, которая пройдет 9 сентября в столице королевства. Министры обсудят радикальное вмешательство в ситуацию на газовых рынках Европы. Участники внеочередной встречи обсудят в числе прочего введение потолка цен на российский газ, обязательное сокращение потребления электроэнергии и налог на производителей ископаемых видов топлива, чтобы помочь населению деньгами с их сверхдоходов.

При цене газа, превышающей в 10 раз среднюю цену за пять последних лет, у европейских правительстве не будет иной возможности показать, что они в состоянии защитить обывателей и экономику, считает Де Кро. Он также добавил, что решение необходимо принимать немедленно, а не растягивать, как нередко бывает, на пару месяцев.

«Думаю, мы не сможем сказать: «Хорошо, мы сейчас напишем резолюцию, а потом встретимся через пару месяцев, чтобы принять по ней меры»,- подчеркнул глава правительства Бельгии.- Через два месяца с такими ценами, боюсь, будет слишком поздно».

Федеральное правительство Бельгии призывает ввести широкомасштабные ограничения на цены на газовых рынках, а не просто на российский импорт, потому что Кремль уже пригрозил, что в таком случае полностью прекратит продавать газ Европе.

Ограничения должны быть временными и «динамичными». Они должны как-то затрагивать и Азию, где потребители платят за газ и энергию вдвое меньше европейцев. Введение ограничений на цены на газ даст время Европе разобраться с тем, как реструктуризировать в будущем механизм ценообразования на электроэнергетическом рынке.

Александр Де Кро поддерживает идею оказания помощи поставщикам энергии и сокращения ее потребления. Он соглашается с тем, что перераспределение сверхдоходов энергетиков скорее всего окажется очень сложной задачей.

Пожалуй, все же считать Де Кро пессимистом будет не совсем правильно. Скорее всего, он наполовину оптимист, а на вторую половину пессимист, потому что закончил свое интервью прогнозом, что бельгийцы проведут зиму в тепле и со светом, «но если в какой-нибудь европейской стране начнутся отключения газа и энергии,- добавил бельгийский премьер-министр,- это станет гигантской проблемой для всех нас».