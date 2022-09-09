Профицит текущего счета платежного баланса РФ превысил $183 млрд

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе составил $183,1 млрд, что в три раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Профицит внешней торговли по итогам восьми месяцев составил $213,6 млрд против $90,5 млрд годом ранее, сообщается на сайте ЦБ.

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«Определяющую роль в динамике текущего счета платежного баланса сыграло значительное увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объема экспорта товаров при некотором снижении стоимости товарного импорта по отношению к показателю предыдущего год», — пояснили в ЦБ.

Регулятор также отметил, что положительное сальдо финансового счета платежного баланса сложилось в результате роста «иностранных финансовых активов экономики и практически соразмерного снижения обязательств перед нерезидентами».

Совокупный дефицит остальных компонентов текущего счета платежного баланса, по данным Центробанка, не претерпел существенных изменений вследствие разнонаправленной динамики его отдельных компонентов.

