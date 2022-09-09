Производство тест-систем для онкопациентов в Москве выросло в три раза - Овчинский

Московская компания «ОнкоАтлас» почти в три раза увеличила выпуск тест-систем для генетических исследований в онкологии и произвела с сентября 2021 по август 2022 года 90 наборов реагентов. Это позволило провести обследования 4,3 тыс. онкологических пациентов. До конца года компания намерена выпустить еще порядка 70 наборов для 3,5 тыс. человек. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«С сентября 2021-го по август 2022 года предприятие нарастило объемы производства почти в три раза по сравнению с аналогичным предшествующим периодом. Так, компания выпустила 90 наборов реагентов, на которых прошли обследования 4,3 тысячи жителей страны. Ожидается, что до конца 2022 года будет дополнительно произведено свыше 70 наборов для 3,5 тысячи пациентов», – сказал глава департамента.

С сентября 2020 года по август 2021-го компания обеспечила российские учреждения здравоохранения 36 тест-системами, тогда обследования прошли свыше 1,7 тысячи человек, добавил Овчинский. Тест-системы уже получили НМИЦ им. Блохина, Республиканский медико-генетический центр Башкортостана, Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске и другие учреждения здравоохранения.

«Потенциал наших возможностей не исчерпывается текущими объемами производства. Мы можем на 80% закрыть потребности отечественных медико-генетических лабораторий с помощью разработанных нами тест-систем для онкодиагностики по более широкому спектру онкологических заболеваний. По нашим оценкам, ежегодно в NGS-анализах нуждается более 100 тысяч пациентов, борющихся против рака, и их родственников, которые могут быть носителями наследственных онкологических синдромов», – заявил руководитель Центра молекулярной онкологии «ОнкоАтлас» Владислав Милейко.

При помощи «Соло-тест ABC» лабораторные специалисты «прочитывают» сразу несколько генов целиком, чтобы определить особенности злокачественных опухолей и найти мутации, ответственные за чувствительность к лечению и семейные формы рака. На основе этой информации врач-онколог может подобрать наиболее эффективные препараты, определить риск рецидива и спланировать объем операции.

Также, если тест определит, что мутация наследственная, это поможет спланировать раннюю диагностику и профилактику заболевания близким пациента, так как они могут быть носителями поломки в геноме.