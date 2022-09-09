Промышленники Москвы нарастили объемы производства в январе-июле 2022 года – вице-мэр Ефимов

Выпуск продукции на промышленных предприятиях столицы вырос на 6,1% с января по июль 2022 года. Таких результатов удалось добиться благодаря правительственным мерам поддержки. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За семь месяцев этого года рост в столичной промышленности составил 6,1%, а обрабатывающие производства увеличили выпуск своей продукции на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика обусловлена широкой системной поддержкой города и развитыми инструментами антикризисной помощи», – сказал Ефимов.

Московским предприятиям доступно более 20 мер системной поддержки. Ими могут воспользоваться более трех тысяч предприятий города.

«В Москве наращивают производство важных для жителей товаров – только хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения с января по июль этого года выпустили более 175 тысяч тонн, что на 6,4% больше показателя прошлого года. Кроме этого, готовых пищевых продуктов питания произвели за этот же период на 23,3% больше – свыше 27 тысяч тонн», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В столице 24 производителя пищевой продукции обладают статусом промышленного комплекса, который подразумевает дополнительные налоговые льготы. В рамках антикризисных мер поддержки было принято решение об автоматическом продлении специальных статусов в 2022 году.

Предприятия также могут подать заявки на льготные инвестиционные кредиты, ставка по которым в июле была снижена с 9% до 3%, а размер кредита увеличен с 1 млрд до 3 млрд рублей. Кредитные средства компании могут направить на приобретение оборудования, прав на результаты интеллектуальной деятельности и на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города.