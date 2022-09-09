S&P 500: рынок идет вверх, глядя вниз

Вчера перед началом торгов председатель ФРС Джером Пауэлл вновь сделал попытку остудить пыл фондовых быков. Отвечая на вопросы в Институте Катона, он говорил как «ястреб», обещая биться с инфляцией до победного конца. Это было его последнее публичное выступление перед заседанием ФРС 20-21 сентября, и Джером Пауэлл старался: произведенного им впечатления теперь долго не исправить.

«История настоятельно предостерегает от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики, – отмечал он. – Я могу заверить вас, что мои коллеги и я твердо привержены этой программе, и мы будем продолжать ее, пока работа не будет сделана».

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Говорил председатель о том, что действовать надо прямолинейно и решительно. Агрессивность ФРС он связал с необходимостью убедиться в том, что инфляция, достигшая самого высокого уровня за более чем 40 лет, не укоренится в общественном сознании. Именно неспособность реализовать такую политику в 1970-х привела, по его словам, к тому, что высокие темпы роста потребительских цен закрепились тогда на многие годы.

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Но коммуникация с рынком нарушилась еще накануне, когда акции реагировали взлетом на «ястребиное» выступление вице-председателя ФРС Лаэль Брейнард. Вчера доходности U.S. Treasury подскочили, а фондовые индексы открыли день в «красной зоне», но потом оказалось, что они услышали Пауэлла по-разному.

Срочный рынок, согласно CME FedWatch Tool, повысил оценку вероятности подъема ставки в сентябре на 75 базисных пунктов до 86% (с 77% днем ранее). Котировки U.S. Treasury, естественно, продолжили, хотя и не без коррекций, падение – их доходности завершили день близко к максимумам. А вот основные индексы, напротив, перешли к росту и уже через час оказались в плюсе.

В дальнейшем они колебались вокруг нуля, но в последние 15 минут торгов на покрытии «шортов» начался быстрый подъем – и день был завершен неподалеку от его высших отметок. S&P 500 прибавил 0,66% относительно закрытия среды и впервые с августа закрылся выше круглой отметки 4000 пунктов. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,61%, а Nasdaq Composite – на 0,6%.

И это при том что вчера с «ястребиными» заявлениями выступали еще и президенты федеральных резервных банков. Чарльз Эванс из ФРБ Чикаго говорил о повышении ставки на 75 б.п. в сентябре, а Джеймс Буллард из ФРБ Сент-Луиса – о том, что снижение инфляции до 2% является «высшим приоритетом».

Но на рынке распространилось мнение, что статистика по инфляции на следующей неделе окажется благоприятной и приведет к меньшему повышению ставки. В такой ситуации массированных покупок ожидать трудно, но часть коротких позиций была закрыта. Все-таки ближайшее будущее туманно, хотя перспективы падения никуда и не исчезли.

Хедж в тумане

Так, по вчерашним оценкам стратегов Deutsche Bank во главе с Бинки Чадха, американские акции могут упасть еще на 25%, если в США начнется рецессия. Имевшие место 2 квартала снижения ВВП подряд здесь рецессией, как известно, сейчас не считают. Возможно, не сочтут ею и 3-й: эта статистика выйдет еще до промежуточных выборов. Но после них – почему нет? Любопытно, однако, что базовый сценарий Deutsche Bank по-прежнему предполагает рост акций к концу года.

В такой ситуации неудивительно, что взлетел спрос на хеджирование от падения. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на Sundial Capital Research, институциональные трейдеры потратили на прошлой неделе $8,1 млрд на покупку пут-опционов на акции. Это максимум, по меньшей мере, за 22 года – выше времен взрыва «пузыря доткомов».

«Они покупают защиту от краха с такой скоростью, какую рынок никогда не видел, — заявил главный аналитик Sundial Capital Research Джейсон Гёпферт. – Внезапная и масштабная активность некоторых крупнейших трейдеров вызывает тревогу».

Правда, по оценке Bloomberg, спрос на хеджирование от падения акций все-таки не беспрецедентный – с поправкой на капитализацию он соответствует уровню мирового финансового кризиса 2008 года. Но и это, мягко говоря, немало, а ведь еще быстро растут покупки путов и на ETF с индексами.

Часть этого спроса, вероятно, связана не с защитой от падения котировок, а с игрой на понижение. Но в любом случае, если рынок заметно уйдет вниз, это может способствовать его дальнейшему обвалу. Маркет-мейкеры, выписавшие пут-опционы, будут вынуждены продавать базовые активы, чтобы защитить позиции.

Но возможно и противоположное. Как заметил Bloomberg стратег Nomura Securities International Чарли МакЭллиготт, сейчас маркет-мейкеры увязли в так называемой «короткой гамме», что требует от них продавать акции, когда те падают, но покупать их, когда они растут.

В общем, как резюмировала вчера Reuters старший портфельный менеджер Columbia Threadneedle Investments Грейс Ли: «Просто очень много неопределенности, и я думаю, что люди не будут принимать решения на больший срок, чем пять минут или пять секунд, пока не появится больше ясности или свет в конце туннеля».

