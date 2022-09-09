Delivery Club перешел в собственность «Яндекса»

ООО «Яндекс» получило 99,95% ООО «Деливери Клаб» оставшаяся доля — у ООО «ГИС Технологии», которое является дочерней структурой IT-гиганта.

Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Уточняется, что сделка совершена 8 сентября.

Об обмене активов между VK и «Яндексом» стало известно в прошлом месяце. VK объявил, что выйдет из совместного предприятия со «Сбером» «О2О холдинг» и получит 100% Delivery Club, который затем прейдет «Яндексу». В обмен на сервис доставки еды VK перейдут агрегатор новостей и платформа «Дзен», а также адрес yandex.ru. Главная страница «Яндекса» переедет на домен ya.ru, который станет точкой входа в «Поиск», «Почту» и прочие сервисы компании. В конце августа компании получили разрешение от ФАС.

Обмен активами компании готовили несколько лет, он отражает их движение в приоритетные для каждого направления: если VK стремится усиливать медийно-контентную составляющую бизнеса, ядром которой выступает соцсеть «ВКонтакте», то «Яндекс» фокусируется на конкретных направлениях предоставления услуг населению. Согласно оценкам аналитиков, в результате сделки «Яндекс» будет контролировать около половины российского рынка доставки продуктов питания.

Delivery Club в первом квартале увеличил выручку на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,8 млрд руб. По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, в 2023 году сервис может принести «Яндексу» более 30 млрд руб. выручки.